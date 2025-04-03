鳴日號入庫不慎脫軌險翻車 台鐵調查原因中

台鐵「鳴日號」6036次列車今天到達花蓮站，機車（雙機）依表定計畫入庫，沒想到在庫內行經第23股處時，不慎發生後連機車（E238)不明原因脫軌。台鐵公司表示，意外事件沒有影響正線營運及車輛進出庫，也無人受傷，事故原因由公司運安處調查中。

「鳴日號」被稱為台灣最美觀光列車，為推廣鐵道旅遊，台鐵、旅行社與花蓮縣政府不定期推出東部旅遊行程，提供高規格服務體驗，讓火車不再只是交通工具，讓旅客深度體驗自然美景，享受沿途風光，吸引不少人搭乘。

台鐵公司表示，今（3）日第6036次列車到達花蓮站後，於中午12時16分左右，機車（雙機）在花蓮站發生推軌意外，無人損傷，也無影響正線營運及車輛進出庫，事故原因由運安處調查中。