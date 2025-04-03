絕美東海岸線恐出現整排大型風機 台東縣府帶頭反對

民間業者提出「東成陸域風力發電計畫」，有意在東海岸的台東成功鎮至長濱鄉設置25部風力發電機組，地方擔心整排大型風機將毀掉絕美海岸線。縣府指出，未接獲任何風力發電設置申請案，台東位處太平洋迎風面，屬天然災害高風險區，大型開發計畫須審慎評估地理條件，不支持未經地方共識的陸域風力開發案。

立委黃建賓說，台東擁有全國最美麗的海灣跟山川，這是上天賜予的禮物，也是台東人引以為傲的珍寶，他無法想像，當一支支的大型風機，插滿了全台灣最美麗的海岸線，「台東，還會是我們熟悉的台東嗎？」他個人堅決反對任何未經共識的開發案，破壞台東美麗環境及生活品質。

縣府表示，再生能源政策以地熱及小水力為主，屋頂型太陽光電為輔。

台東縣府財經處指出，東成陸域風力發電計畫係由民間業者東成電力股份有限公司自行規畫，擬在成功鎮、長濱鄉設置25部風力發電機組，該公司係依據「開發行為環境影響評估作業準則」相關規定，於中央主管機關指定之環境部環評開發案論壇網站公告計畫內容，供各界表達意見。

業者後續仍須辦理公開說明會，彙整各方意見及會議紀錄，編製環境影響說明書後，始得提送中央審查召開環評會議。

財經處強調，台東縣府持續支持符合在地特性之再生能源發展方向，但應以不破壞自然環境、不影響居民權益為前提。大型陸域風力發電案涉及景觀、生態、文化及居住品質等綜合因素，縣府不視為優先選項。若業者提出環評申請，將請中央從嚴審慎處理，並充分聽取在地民意，確保符合永續原則與公眾利益。