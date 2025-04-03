公民教育怎麼了？宜蘭綠博預約體驗額滿「到場0」祭出預約新制

宜蘭綠博推出上千場體驗活動網路預約報名，卻出現「預約額滿、到場零」，讓策展人及體驗老師失望，包括今年「魚眼看世界」，去年「營養5餐計劃」體驗都是如此。主辦單位今天表示，有人擔心預約不到，一上網就預約多場，連自己都忘了，以後預約缺席不到3場以上，列入黑名單，不得再上網預約報名。

是否「團體」搶訂卡位，或有人預約訂了「惡意棄單」？蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝表示，預約體驗的場次很分散，不像團體搶訂，有些人是買了綠博多次入園券，所以一次就上網預訂好幾個課程，他們寧可相信民眾預約後忘了，而不是惡意棄單。

宜蘭綠博昨天在官網貼文「在充滿歡笑的綠博，也有不得不面對的道德失落」，指出今年花費心力籌備的《魚眼看世界》水下生命觀察課程，第一場次預約額滿、出席者0，徒留授課講師與救生員在現場嘆息。類似情況不斷在各大展館發生，指揮中心經常接到場館反應，預約體驗的遊客NO SHOW，「不禁讓我們想問，我們的公民教育怎麼了？」

主辦單位強調，一次缺席，耗損的不僅是活動資源！由於綠博展出內容多元，希望民眾可以強化五感學習印象，每年都規劃上千場免費體驗，還貼心設計線上預約，希望在秩序與彈性中找到平衡。但「這份體貼與信任卻經常被濫用」，讓許多原本滿懷期待進場體驗的遊客失望離開。

主辦單位說，對於失約的人來說，可能只是一次無關痛癢的錯過，但否曾考慮過在現場焦急等候的講師和工作人員的心情呢？綠博資源有限，每一場體驗、每一份教材都是策展方和講師用心規劃，也是對守護環境最深切的期待。「如果選擇忽視，那麼受傷又何止是對方的心意，還有我們對民眾信任感的流失」。

除了今年的《魚眼看世界》，去年的《營養5餐計劃》也是出席掛零，主辦單位特別邀請灃食文化教育基金會把飲食知識、美學品味、體現空間、創意互動等體驗帶入桌遊，在綠博進行首發，當時18個名額提供網路預約報名，上線「秒殺」讓基金會和綠博感到非常興奮，沒想到活動當天，竟然沒有任何人依約出席！