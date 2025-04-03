0403地震重創「30億重建太魯閣」 內政部曝今年開放進度

0403地震滿一周年，太魯閣國家公園受重創，內政部組成跨署處的重建小組積極投入重建工作，爭取30億園區重建經費。內政部表示，預計今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域，及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

內政部表示，重建過程中，除面對餘震不斷外，也接連遭遇凱米、山陀兒到康芮等颱風的肆虐，更讓重建之路環境更加困難。內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處執行的整體重建工作，是依環境條件及災害情形分期分區重建，並適時調整。

內政部說明，經過太管處一年來努力，針對環境條件較為穩定地區，如太魯閣台地遊客中心及西寶以西之景點，如西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景臺等，目前已可供民眾休憩或健行。

另外，預計今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域，及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

內政部表示，重建之路仍漫長，未來將透過高科技儀器，像是LiDAR光學雷達、UAV空拍等，對災區地質岩層、邊坡岩石裂縫、植被等詳細的評估與調查後，提供工程規畫設計的依據，再啟動強化工程設計、施工。同時已請國土管理署、空勤總隊等單位，共同擔負如布洛灣、長春祠地區等重建工作。