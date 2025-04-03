快訊

批賴政府錯估情勢一再被當「局外人」 民眾黨：這段時間真的都在睡？

柯文哲出院了！眼神渙散坐輪椅送回北所 台北醫院曝術後狀況

0403地震重創「30億重建太魯閣」 內政部曝今年開放進度

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
太魯閣峽谷九曲洞震災前自然美景。圖／內政部提供
太魯閣峽谷九曲洞震災前自然美景。圖／內政部提供

0403地震滿一周年，太魯閣國家公園受重創，內政部組成跨署處的重建小組積極投入重建工作，爭取30億園區重建經費。內政部表示，預計今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域，及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

內政部表示，重建過程中，除面對餘震不斷外，也接連遭遇凱米、山陀兒到康芮等颱風的肆虐，更讓重建之路環境更加困難。內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處執行的整體重建工作，是依環境條件及災害情形分期分區重建，並適時調整。

內政部說明，經過太管處一年來努力，針對環境條件較為穩定地區，如太魯閣台地遊客中心及西寶以西之景點，如西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景臺等，目前已可供民眾休憩或健行。

另外，預計今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域，及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

內政部表示，重建之路仍漫長，未來將透過高科技儀器，像是LiDAR光學雷達、UAV空拍等，對災區地質岩層、邊坡岩石裂縫、植被等詳細的評估與調查後，提供工程規畫設計的依據，再啟動強化工程設計、施工。同時已請國土管理署、空勤總隊等單位，共同擔負如布洛灣、長春祠地區等重建工作。

最後，內政部說，太管處同時辦理軟性音樂會及環境教育活動等，動員志工採集原生植物種子製成種子球，復育震後受傷的邊坡；持續舉辦太魯閣峽谷音樂節、部落音樂會、推動山海部落小旅行等，希望能修復山林也療癒人心。

布洛灣聯外道路因0403地震，遭巨石阻擋。圖／內政部提供
布洛灣聯外道路因0403地震，遭巨石阻擋。圖／內政部提供

內政部 太魯閣國家公園 音樂會

延伸閱讀

台南射擊場吹熄燈號 竹溪水質淨化場要動工了

影／鼓吹武統遭強制出境 陸配「小微」搭機飛往廣州

影／陸配小微抵達桃機 高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯」

小微不願離台將強制出境？ 卓榮泰：自然要依法執行

相關新聞

403地震周年 太魯閣上半年逐步開放天祥、大清水遊憩區

403地震發生滿周年，太魯閣國家公園不僅遭重創，加上去年颱風侵襲，是開園38年來最嚴重的災情。太魯閣國家公園管理處表示，...

基隆國民運動中心設備舊欠逾億 市府提告催討加強督改

基隆市國民運動中心市府以OT方式委託民間經營至今8年多，民眾反映設備老舊、牆壁滲漏水、游泳池水質不佳等問題，民代建議要求...

0403地震重創「30億重建太魯閣」 內政部曝今年開放進度

0403地震滿一周年，太魯閣國家公園受重創，內政部組成跨署處的重建小組積極投入重建工作，爭取30億園區重建經費。內政部表...

基隆二度爆管4萬多戶二度停水苦不堪言 今早8時送水了

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，前天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶，水公司昨天上午11時搶修完成復...

花蓮震後患創傷症候群 「希臘英雄」從救人到自救

花蓮大地震滿一週年，當時受困太魯閣的希臘籍台灣女婿Dimitris Belbas英勇救人，被封為「希臘英雄」；然而，他隨...

東部首見 挖到4千年大坌坑文化層

花蓮縣新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所辦公廳舍老舊，去年11月拆除重建，工地意外挖掘出花岡山文化層遺址緊急喊停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。