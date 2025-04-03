403地震周年 太魯閣上半年逐步開放天祥、大清水遊憩區

403地震發生滿周年，太魯閣國家公園不僅遭重創，加上去年颱風侵襲，是開園38年來最嚴重的災情。太魯閣國家公園管理處表示，今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域、蘇花公路沿線崇德、大清水遊憩區，以及同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

太魯閣國家公園風景壯麗，吸引許多國內外遊客，平均每年約400萬名觀光客到訪，高峰時達660多萬人次，震後太魯閣沿線道路與景點破損嚴重，去年觀光人數崩跌到只剩170萬人次。

太管處啟動災後重建，組成跨署處重建小組積極投入重建工作，爭取園區重建經費30億元；不過地震後除餘震不斷外，也接連遭遇凱米、山陀兒與康芮颱風肆虐，重建之路十分困難。

太管處指出，過去依環境條件及災害情形分期分區重建，針對環境條件較穩定地區，如太魯閣台地遊客中心、西寶以西景點，包括西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景台等，都可供民眾休憩或健行。

太管處表示，未來透過高科技儀器，例如LiDAR光學雷達、UAV空拍等，對災區地質岩層、邊坡岩石裂縫與植被等詳細的評估與調查後，提供工程規畫設計依據，再強化工程設計、施工。內政部也請國土管理署、空勤總隊等單位，共同擔負重建工作，如布洛灣、長春祠地區整建。