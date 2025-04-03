基隆國民運動中心設備舊欠逾億 市府提告催討加強督改
基隆市國民運動中心市府以OT方式委託民間經營至今8年多，民眾反映設備老舊、牆壁滲漏水、游泳池水質不佳等問題，民代建議要求早日解約不要再拖。市府表示，業者積欠租金、權利金、回饋金1.8億多元，已提給付訴訟，蒐集事證做為解約、不續約的準備，現況加強督導改善設備、水質。
位仁愛區公所旁的國民運動中心，市府以OT方式委託業者經營，自民國106年開始營運至116年，1樓為游泳池，2到7樓為健身房、綜合球場、室內跑道及桌球室等。但出現漏水、設施設備老舊及游泳池池水衛生問題，民眾詬病熱水水忽冷忽熱、游泳池水質混濁、健身房有時沒有空調、6樓跑道漏水等問題。
市議員施偉政說，國民運動中心缺失多，市府應加強督導改善。市議員曾紀嚴表示，他常去打羽球，發現設備老舊無心改善，市府應提早解約，不要再拖了。
市議員張耿輝則表示，總樓地板面積只有2300坪，當初沒有和一旁的國產署土地合併規畫是最大的錯誤，如今因為經營不善不太可能和業者再續約，市府要早決斷，避免擺爛下去，影響市民權益。
市府教育處長徐嬿立表示，國運中心以OT方式委託業者經營，106年開始營運至今，業者拖欠多年各類款項如租金、權利金、回饋金等，整體債務總額對市府權益損害很大，市府已提出1.8億多元的給付訴訟，並申請假扣押、假執行。
徐嬿立說，近年OT廠商的營運績效多為不合格，已催告有重大缺失，未來做為不續約或解約的事證依據，市府112年曾委託會計師事務所進行財務檢查，結論認為公司流動資金困難、財務有缺漏。
徐嬿立表示，現況因業者持續經營，市府會加強督導，協助設備改善，並不定期由衛生局抽查游泳池水質等，改善水質。今年1月已完成過濾水質系統優化，民眾已無再反映水質問題，6樓跑道漏水則已優先修繕。
市長謝國樑表示，什麼黨派執政都有可能會發生一些問題，只要有問題就會移交給政風，並且做好善後工作，規畫下一步。議長童子瑋要求加強督導改善現況。
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