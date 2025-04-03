基隆二度爆管4萬多戶二度停水苦不堪言 今早8時送水了

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，前天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶，水公司昨天上午11時搶修完成復水，但下午同一管線又爆管，下午再次搶修，今天上午8時提前搶修完工，9時已開始恢復供水，二度沒水的4萬3606戶已陸續復水。

議員吳驊珈今天表示，麥金路城上城對面破管修復完成，今天上午超過50小時的努力，已逐步送水，目前正在洗完地面，結束後就可恢復通車。

此次停水2萬6498戶、減壓1萬7108戶，共4萬3606戶受影響。昨晚很多里沒水可用，不少用水戶二度停水，怨聲四起。不少里長忙著協助里民找水公司送水，但有的民眾無水可洗澡，水塔也沒水，苦不堪言。