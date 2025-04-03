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基隆二度爆管4萬多戶二度停水苦不堪言 今早8時送水了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆二度爆管4萬多戶二度停水苦不堪言，今早8時送水了。本報資料照片
基隆二度爆管4萬多戶二度停水苦不堪言，今早8時送水了。本報資料照片

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，前天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶，水公司昨天上午11時搶修完成復水，但下午同一管線又爆管，下午再次搶修，今天上午8時提前搶修完工，9時已開始恢復供水，二度沒水的4萬3606戶已陸續復水。

議員吳驊珈今天表示，麥金路城上城對面破管修復完成，今天上午超過50小時的努力，已逐步送水，目前正在洗完地面，結束後就可恢復通車。

此次停水2萬6498戶、減壓1萬7108戶，共4萬3606戶受影響。昨晚很多里沒水可用，不少用水戶二度停水，怨聲四起。不少里長忙著協助里民找水公司送水，但有的民眾無水可洗澡，水塔也沒水，苦不堪言。

水公司第一區管理處表示，原預定搶修到今天下午3時30分，但今天上午已提前完成更換破損管線接頭，完成供水，用水戶可先打開水龍頭進行排氣，以利迅速恢復供水。復水初期的水質有可能會有混濁、異色或異味的情況，請將水龍頭打開一段時間，等待水質較為清澈時再作為飲用水。

基隆二度爆管4萬多戶二度停水苦不堪言，今早8時送水了。本報資料照片
基隆二度爆管4萬多戶二度停水苦不堪言，今早8時送水了。本報資料照片

停水 基隆 水公司 水質

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