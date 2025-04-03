花蓮震後患創傷症候群 「希臘英雄」從救人到自救

花蓮大地震滿一週年，當時受困太魯閣的希臘籍台灣女婿Dimitris Belbas英勇救人，被封為「希臘英雄」；然而，他隨後罹患創傷後壓力症候群，直到最近才逐漸走出陰影，也希望回花蓮協助重建。

「每次談起地震，我就像再經歷一次，」現居新加坡的Dimitris近日接受中央社記者視訊專訪，談及地震後罹患創傷後壓力症候群（PTSD）及逐漸復原的心路歷程，坦言最初極為煎熬。一年內他曾6度訪台，卻始終未踏足花蓮。

去年4月3日，花蓮東部外海發生規模7.1強震，釀20死、逾千傷。Dimitris與妻子、岳母及另8人受困於因落石坍方阻斷的太魯閣白楊步道。

擁有20年童軍資歷的Dimitris先協助5人逃出後，再與警員、公園管理員返回原地，合力救出一家5口，英勇的行為讓他被媒體封為「希臘英雄」。

脫困後數天，Dimitris與岳父、前駐紐西蘭代表蔡爾晄接受中央社專訪，回憶救援過程，不時將目光投向身旁的水瓶，「看看是不是在搖晃」，讓記者印象深刻。如今他輕鬆地說，最近回台時「已不再盯著水杯，看它有沒有在晃了」。

這個看似平淡的轉變，背後其實是一段漫長且未完的自我療癒之路。

腦海重複地震畫面 「英雄」罹患PTSD

談起地震後的創傷，51歲的Dimitris說，「不只有一點點，而是徹底的PTSD」，最起初幾天，他感覺自己生病了，十分虛弱，也吃不下東西。

地震後的3個月內，他曾與不同人，包括台灣和希臘的童軍分享救援過程和運用的求生技巧，但自己總是「有些不對勁」，情緒激動、哭泣，腦海會反覆重現當時的經歷與感受，談起地震，記憶仍「猶如昨天」般鮮活。

每當有人向他致意，問起當時的狀況，他總是淡化、迴避互動，「前幾個月真的很痛苦，只要提起那天的事，就會把我整個人拉回到當時的情緒裡」。

意識到情緒異常後，Dimitris不再壓抑，求助長期諮詢的心理治療師，開始學習如何理解創傷、與情緒和平共處，並暫停接受媒體訪問，直到狀況改善。「我故意做出這個決定，試著讓自己與地震、與那段經歷保持距離，才能慢慢復原」。

Dimitris說，有很多人，特別是男性，常會迴避談心理健康議題。社會期待他們堅強，認為他們是家庭、事業有成的人，怎麼會表現出脆弱的樣子。

「我們真的很幸運」 珍惜開啟復原之路

但罹患PTSD後，他說，無論性別、年齡或成就，適時尋求幫助是正常的。「人與人間的角色會交換，否則每個人都得是超人。......我們不是超人。」

接下來的半年，從事航運金融行業的他刻意減少出差，把更多時間留給自己、太太和兩名女兒，重新學會過平靜生活，並從情緒餘震中復原。

他說：「我們試著珍惜當天得到的禮物 —— 那天我們真的很幸運」。對倖存者來說，這場經歷是一個提醒，「不應把事情視為理所當然。」他不斷思考這段經歷的意義：「我們能不能在那個當下，甚至之後，讓這一切變得有價值？」

經過近一年的調適，今年3月，他在香港的一所小學分享求生技巧。他告訴聽眾，「做好萬全準備是很重要的」，如果要去山上，要帶好適當的衣服、鞋子、外套等等，「因為你永遠不知道可能遇到什麼狀況」。

Dimitris也謙虛地說，他在地震當下的作為稱不上是超人，「我深信每個人在某個時刻，都能對他人提供幫助，我們每個人都能成為英雄。」

在專訪中，他更特別希望外界多關注心理健康議題。

「我現在比較有自信，可以再談起那天的事，包括心理健康的部分」，也能從「另一角度」看待花蓮地震當天，反思哪些地方可以做得更好。

他坦言，其中一個例子是，強震發生後，自己應該多花些時間陪伴家人，而不是那麼快就離開台灣、重新投入頻繁的出差工作。

感動受困者對自己的信任 彼此成為「新家人」

被問到當天從白楊步道逃出的11人有否有再聯絡，Dimitris說，去年5月大家曾受邀觀賞中華職棒味全龍隊的比賽，由他為球賽開球，之後大家也一起聚餐。

「他們 （除他妻子與岳母以外的8人） 帶禮物和感謝卡來，真的很好、很感動」，Dimitris回憶，「在那樣極為危險的一天裡，延續出這麼美好的事情」。

他更形容那2大3小的一家5口是他的「新家人」，並表示自己至今仍與他們保持聯絡，「我想這段關係會盡可能一直持續下去」。

Dimitris說，他當時告訴這家人的父親，他先協助妻子、岳母和另3名女性脫困，會再回來救他們。這名父親相信他，和太太及3名小孩留在原地等，「這對我來說，是極大的信任」，每次見面，「我總會特別激動」。

期待一週年家庭聚會 願重返花蓮助重建

300多天過去，花蓮努力邁向復原，無論道路景點、在地產業，還是人們的生活與心理都仍承受震後餘波。白楊步道至今未開放，時間彷彿停滯於此。

Dimitris這一年內因工作、為味全龍開球、家庭等因素訪台6次，惟未再踏足花蓮。如今已能控制PTSD，他說，非常願意再重回花蓮，協助當地社區的重建。

「或許我們該試著想想，能用什麼方式幫助（花蓮）。」他認為，對切身經歷過那場地震的人而言，那份恐懼從未真正離開，但必需學習與它共存。

他說，強震一週年當天，岳父、岳母等家人將齊聚新加坡，一起享用一頓溫馨的家庭晚餐。對此，螢幕上的他眼神柔和、充滿期待。

但是否會把花蓮地震的話題帶到餐桌上，他坦言還不確定。「我們現在很開心，也很幸運能在一起。我想，這就是我們想要慶祝的。」