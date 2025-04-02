上線秒殺卻0人到場 宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了？

宜蘭春季觀光旗艦活動「2025宜蘭綠色博覽會」上周六熱鬧開幕，卻發生有課程上線預約秒殺、0人到場，也有場館設施遭破壞，主辦單位直呼「我們的公民教育怎麼了？」因此即刻起實施新制，民眾若連續3次預約未到場，將喪失今年度報名資格。

臉書粉專「宜蘭綠色博覽會」晚間發文指出，去年發起「營養5餐計劃」，將飲食知識、美學品味、美味革新、體現空間、創意互動帶入許多小學，以美好的食育體驗營養孩子未來的灃食文化教育基金會，帶著精心研發的2套食育桌遊來到綠博進行首發，當時18個名額提供網路預約報名，上線即秒殺的成績讓基金會和綠博都感到非常興奮，沒想到活動當天竟然沒任何人依約出席。

綠博表示，今年花費許多心力籌備「魚眼看世界」水下生命觀察課程，第一場次預約額滿，出席者0，徒留授課講師與救生員在現場嘆息。類似的情況不斷在各大展館發生，指揮中心經常接到場館反應，很多預約體驗的遊客都NO SHOW，「這不禁讓我們想問，我們的公民教育怎麼了？」

綠博說，展出內容非常多元，希望民眾可透過五感強化學習印象，因此每年規畫上千場免費體驗活動，在展館定時定點舉辦，也為了幫助民眾妥善規畫參觀行程，貼心設計線上預約機制，希望在秩序與彈性中找到平衡。但這份體貼與信任卻經常被濫用，也讓許多原本滿懷期待進場體驗的遊客失望離開。

綠博認為，「一次缺席，耗損的不僅是活動資源。」對失約的人來說，那可能只是一次無關痛癢的錯過，但是否曾考慮過在現場焦急等候的講師和工作人員的心情？綠博的資源有限，每一場體驗、每一份教材，都是策展方和講師的用心規畫，也是他們對守護環境最深切的期待。如果選擇忽視，那麼受傷的又何止是對方的心意而已，還有他對民眾信任感的流失。

綠博直言，不只預約制被濫用，他們也觀察到許多場館設施遭不當使用與破壞，這反映出「不尊重他人，也不尊重自己」的生活態度。而這正是綠博在推廣環境教育、談論永續共融時，最需要大家一起面對與改善的社會問題。

綠博指出，「公民教育必須從日常生活開始」，他們以嚴肅的心情反應這個狀況，期待所有成年的民眾，包含帶隊來綠博遊學的教師、帶孩子來體驗的家長都能承擔起責任，遊園期間機會教育兒童維護公共設施，並慎重面對體驗預約，不要無故缺席。

綠博說，任何立意良善的制度都需要被珍惜，與其讓目前的預約制度形同虛設，他們更希望透過大家的自律與理解，延續這份美意。因此，為避免體驗活動的資源再被無端浪費，即刻實施新制，「若民眾連續3次預約未到場，將喪失今年度的報名資格。」