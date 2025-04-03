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東部首見 挖到4千年大坌坑文化層

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓新建工地，發現花岡山、大坌坑文化層。記者王思慧／攝影
花蓮縣新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓新建工地，發現花岡山、大坌坑文化層。記者王思慧／攝影

花蓮縣新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所辦公廳舍老舊，去年11月拆除重建，工地意外挖掘出花岡山文化層遺址緊急喊停，考古發現大量陶、石遺物，專家更首度在東部見到台灣新石器時代文化中最早的大坌坑文化層，認為基地相當完整，建議全面發掘。

新城鄉北埔路新建廳舍基地總面積約5千平方公尺，預計興建地上3層、地下1層建物，1、2樓為派出所及消防隊，3樓為戶政事務所，去年底動工不久就發現文化遺址，近5個月來發現3具甕棺，已挖出2具保存。

花蓮縣考古博物館典藏研究組長尹意智表示，現場開挖4個探溝，在1公尺以下就看到「花岡山」文化層，是距今約2千年前的史前文化；在1.5公尺以下發現另個文化層，是距今4千年前甚至更早的「大坌坑」文化，石器出現網墜，陶器以繩紋陶為主，陶口緣及肩部多帶有篦劃紋，是台灣新石器時代文化中最早的一層。

花蓮縣文化局長吳勁毅指出，建物基地約80％文化層完整，按照文資審議程序，工程須暫停搶救發掘，一層層把文化層整理出來。

由於遺址需挖掘，北埔消防分隊新建工程大受影響。消防局表示，尊重文資審議小組決議，若審議結果要現地保存，再研議如何變更計畫，若易地興建，光土地變更就很難，恐怕需要花3至5年，甚至10年以上。

縣議員楊華美昨邀相關單位會勘，她表示，當地文化遺址具一定完整性，其中大坌坑文化在花蓮不常見，須審慎評估，未來有可能再興建歷史博物館，如果現場停工是否還有其他替代方案，都要尊重專家學者建議。

北埔 花蓮 遺址

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