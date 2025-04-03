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基隆麥金路兩度爆管搶修 拚今復水

聯合報／ 記者游明煌張策／連線報導
基隆市麥金路二次爆管，4萬多戶二度沒水用，怨聲四起。記者游明煌／攝影
基隆市麥金路二次爆管，4萬多戶二度沒水用，怨聲四起。記者游明煌／攝影

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，前天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶，水公司昨天上午搶修完成復水。昨天下午同一管線又爆水管，下午再次搶修，拚今天下午3時30分前完工恢復供水。此次停水達2萬6498戶、減壓1萬7108戶，共4萬3606戶受影響。

水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，破管的管線是重要供水幹管，造成中正、信義、仁愛、中山及安樂區等共2萬6498戶停水。另影響這5區有1萬7108戶水壓下降，整體受影響用戶數達4萬3606戶。

另，新北板橋部分地區8日上午9時起，進行長達23小時自來水停水作業，預計9日上午8時恢復供水。此次停水影響戶數達1萬6480戶，水利局提醒民眾提前儲水，降低停水帶來的不便，水利局與水公司在板橋區設置13處臨時供水站供民眾取用。

此次停水是因自來水公司第十二區管理處執行「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包工程」，進行第2次施工。該管線1976年埋設以來，因長年使用，近年發生多次破管與漏水，影響當地居民用水品質，也對供水穩定性造成威脅。台水公司推動管線汰換工程，提升供水效率與安全性。

水利局提醒，停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引發火災。此次停水影響區域包括國光里（僅國光路雙號側全）、建國里、漢生里、民權里、社後里、民安里、香雅里、自立里、自強里、光榮里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、挹秀里、流芳里、新興里與湳興里等，共1萬6480戶。

停水 水公司 水利局

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