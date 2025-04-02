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小燕鷗將來台築夏日樂園 海保署籲一同守護

中央社／ 高雄2日電

保育類小燕鷗每年夏季橫越大海到台灣繁殖。海保署調查發現，宜蘭巢數突破500巢，繁殖成功率近9成，創近十年新高，宛如「夏日樂園」，繁殖季將至，呼籲民眾一同守護海鳥。

海洋委員會海洋保育署指出，小燕鷗為台灣夏季限定訪客，是唯一在本島繁殖的保育類鷗科鳥類，最愛棲息於河口與沙灘，每年4月到8月為繁殖期，群鳥們經長途飛行，橫越大海來台，將台灣當作「夏日樂園」孵育寶寶。

海保署今天發布新聞稿指出，自民國110年起與台灣大學研究團隊、地方政府及各地鳥會與在地團體等單位合作，進行全台小燕鷗調查，掌握繁殖情形與族群分布，調查結果顯示宜蘭蘭陽溪口、南澳溪口、花蓮溪出海口、嘉義新塭滯洪池、布袋濕地公園、桃園竹圍漁港、新竹、苗栗沿岸場地等處為「小燕鷗人氣繁殖地」。

海保署表示，去年起推動「燕鷗保育平台」，宜蘭縣政府在蘭陽溪口南段沙洲設置圍籬並設立告示牌，成功防止遊蕩犬隻及人為干擾，使當地小燕鷗巢數突破新高達到500巢以上，繁殖成功率達87%，創下近十年最佳成績，另外，台灣本島小燕鷗成鳥數量截至去年最高達3468隻。

海保署指出，今年繁殖季即將到來，已在新竹、嘉義及台東舉辦3場繁殖季前平台會議，盼透過各單位協調與合作，讓小燕鷗順利到台灣築巢孵蛋，並呼籲民眾遵守「四不一要」原則，包含車輛不穿越巢區、不接近繁殖巢、不造成遊蕩犬貓群聚、不餵食小燕鷗及遊憩要注意足下，讓海鳥家族生生不息。

宜蘭 成功 新竹

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