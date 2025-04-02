快訊

連假前夕國1出事了！火燒車回堵3公里 女駕駛命大逃出車外

謝宜容涉貪遭新北檢起訴！勞動部職場霸凌過失致死不起訴 原因曝光

綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」

聽新聞
0:00 / 0:00

62歲耆老勇闖原民運摘金 謙稱「每個人都是射箭高手」

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
今年全國原住民族運動會，宜蘭縣代表隊拿下11金、11銀、14銅，縣府今在表揚績優選手與教練。記者林佳彣／攝影
今年全國原住民族運動會，宜蘭縣代表隊拿下11金、11銀、14銅，縣府今在表揚績優選手與教練。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣有南澳、大同2個原住民鄉，今年3月下旬代表出戰「全國原住民族運動會」拿下11金、11銀、14銅，總奪牌數更勝去年10金、12銀、10銅，縣府今在表揚績優選手與教練。

「114年全國原住民族運動會」3月21日至24日在高雄市登場，宜蘭縣代表隊選手在原住民擅長運動項目「傳統射箭」勇奪6金、2銅佳績。代理縣長林茂盛盛讚，東澳國小曹佳穎、王晟威與公開男子組王志偉，頂住南台灣烈日曝曬，展現臨危不亂的專注態度，在個人賽與混合雙人賽及團體賽中各自囊括2面金牌。 

傳統射箭耆老男子組個人對抗賽金牌陳世文表示，他來自大同鄉南山村，剛開始射箭，純粹是興趣，由於南山常下雨，沒有適合的練習場地，因此都在自家的簡易溫室練習。

陳世文說，射箭迄今已有2年，平時會去各縣市征戰，不論個人或團體，屢屢獲得前幾名的殊榮；此次在選拔賽脫穎而出，代表宜蘭縣參加今年全國原住民族運動會，包含自己在內，共有4位來自大同鄉四季村、南山村與南澳鄉的耆老參賽。「每個人都是射箭高手」，這次他很好運，有幸拿到金牌，今年62歲的他會繼續射箭下去。

 縣府提及水域運動撒網項目，在宜蘭縣議員孫湯玉惠號召平地阿美族下成軍，一舉榮獲1金、2銀；宜蘭縣重點發展的柔道奪下2金、2銀、3銅，田徑則喜獲1金，各項目也都有傑出表現與不錯成績。 

縣府指出，南澳鄉的射箭、柔道、角力及籃球，大同鄉的田徑、棒球及傳統樂舞等，宜蘭縣培育出相當多的全國賽事專項運動選手及職業選手，目前備戰奧運的亞運輕艇金牌選手賴冠傑也是原住民鄉親，縣府將持續培育原住民重點運動發展，也配合學校教育推動原住民傳統運動。

宜蘭縣大同鄉南山村陳世文代表宜蘭縣參加今年全國原住民族運動會，拿下傳統射箭耆老男子組個人對抗賽金牌。圖／陳世文提供
宜蘭縣大同鄉南山村陳世文代表宜蘭縣參加今年全國原住民族運動會，拿下傳統射箭耆老男子組個人對抗賽金牌。圖／陳世文提供
宜蘭縣大同鄉南山村陳世文今年在全國原住民族運動會中，奪得傳統射箭耆老男子組個人對抗賽金牌。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣大同鄉南山村陳世文今年在全國原住民族運動會中，奪得傳統射箭耆老男子組個人對抗賽金牌。記者林佳彣／攝影
今年全國原住民族運動會的傳統射箭耆老男子組個人對抗賽，來自宜蘭縣大同鄉南山村的陳世文（右二）勇奪金牌。圖／陳世文提供
今年全國原住民族運動會的傳統射箭耆老男子組個人對抗賽，來自宜蘭縣大同鄉南山村的陳世文（右二）勇奪金牌。圖／陳世文提供

原住民族 宜蘭 運動

延伸閱讀

送托政府合格保母…4個月大男嬰卻疑遭虐 家長：崩潰痛哭到頭痛

率全國之先！原住民返鄉參加慶典或祭儀 北市補助交通費

田徑網紅驚爆驟逝！抗癌5年暴瘦　癌細胞侵蝕12器官　

宜蘭縣6連霸 獲全國污水下水道考核評鑑分組第一

相關新聞

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

403地震將屆周年，聯合報團隊3月初再度走訪花蓮，太魯閣國家公園東西橫貫公路入口處停靠一輛遊覽車，旅客們魚貫下車，開心地...

基隆麥金路2次爆管影響4.3萬戶 明下午3時半前搶修復水

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，昨天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶，水公司今天上午11時搶修完成復...

影／東岸商場強盜案不起訴高檢發回續查 謝國樑回應了

基隆市政府強制接管東岸商場被主富公司（NET）提告強盜案，基檢對謝國樑等12人處分不起訴。NET不服聲請再議，高檢署昨發...

62歲耆老勇闖原民運摘金 謙稱「每個人都是射箭高手」

宜蘭縣有南澳、大同2個原住民鄉，今年3月下旬代表出戰「全國原住民族運動會」拿下11金、11銀、14銅，總奪牌數更勝去年1...

東部首見！花蓮新城辦公廳舍動工 驚見4千年前大坌坑文化層

花蓮縣新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所，因辦公廳舍老舊拆除重建，工地意外挖掘出文化遺址緊急喊停。考古發現大量陶...

太魯閣號事故「紀念之光」花8千萬 律師：紀念價值高於金錢

台鐵太魯閣號事故滿4周年，罹難者家屬在事故隧道設計「紀念之光」，傳達對家人永恆的愛，並督促台鐵提升行車安全，但紀念燈光金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。