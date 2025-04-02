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62歲耆老勇闖原民運摘金 謙稱「每個人都是射箭高手」
宜蘭縣有南澳、大同2個原住民鄉，今年3月下旬代表出戰「全國原住民族運動會」拿下11金、11銀、14銅，總奪牌數更勝去年10金、12銀、10銅，縣府今在表揚績優選手與教練。
「114年全國原住民族運動會」3月21日至24日在高雄市登場，宜蘭縣代表隊選手在原住民擅長運動項目「傳統射箭」勇奪6金、2銅佳績。代理縣長林茂盛盛讚，東澳國小曹佳穎、王晟威與公開男子組王志偉，頂住南台灣烈日曝曬，展現臨危不亂的專注態度，在個人賽與混合雙人賽及團體賽中各自囊括2面金牌。
傳統射箭耆老男子組個人對抗賽金牌陳世文表示，他來自大同鄉南山村，剛開始射箭，純粹是興趣，由於南山常下雨，沒有適合的練習場地，因此都在自家的簡易溫室練習。
陳世文說，射箭迄今已有2年，平時會去各縣市征戰，不論個人或團體，屢屢獲得前幾名的殊榮；此次在選拔賽脫穎而出，代表宜蘭縣參加今年全國原住民族運動會，包含自己在內，共有4位來自大同鄉四季村、南山村與南澳鄉的耆老參賽。「每個人都是射箭高手」，這次他很好運，有幸拿到金牌，今年62歲的他會繼續射箭下去。
縣府提及水域運動撒網項目，在宜蘭縣議員孫湯玉惠號召平地阿美族下成軍，一舉榮獲1金、2銀；宜蘭縣重點發展的柔道奪下2金、2銀、3銅，田徑則喜獲1金，各項目也都有傑出表現與不錯成績。
縣府指出，南澳鄉的射箭、柔道、角力及籃球，大同鄉的田徑、棒球及傳統樂舞等，宜蘭縣培育出相當多的全國賽事專項運動選手及職業選手，目前備戰奧運的亞運輕艇金牌選手賴冠傑也是原住民鄉親，縣府將持續培育原住民重點運動發展，也配合學校教育推動原住民傳統運動。
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