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東部首見！花蓮新城辦公廳舍動工 驚見4千年前大坌坑文化層

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓新建工地，發現花岡山文化、大坌坑文化層。記者王思慧／攝影
花蓮縣新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓新建工地，發現花岡山文化、大坌坑文化層。記者王思慧／攝影

花蓮縣新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所，因辦公廳舍老舊拆除重建，工地意外挖掘出文化遺址緊急喊停。考古發現大量陶、石遺物，以及3具甕棺，已挖出2具保存，專家推估為花岡山文化層，更是首度在東部見到大坌坑文化層，學者認為該基地文化層相當完整，建議全面性發掘。

新城鄉北埔路上的新建廳舍基地，總面積約5000平方公尺，預計興建地上3層、地下1層建物，1、2樓為派出所及消防隊，3樓為戶政事務所，去年底動工不久就發現文化遺址。

花蓮縣考古博物館典藏研究組長尹意智表示，現場開挖4個探溝，在1公尺以下就看到「花岡山」文化層，是距今約2000年之前的史前文化；在1.5公尺以下發現另個文化層，是距今4000年前甚至更早的「大坌坑」文化，石器出現網墜，陶器以繩紋陶為主，陶口緣及肩部多帶有篦劃紋，是台灣新石器時代文化中最早的一層。

花蓮縣文化局長吳勁毅指出，建物基地約有80%文化層完整，按照文資審議程序，工程要暫停需要搶救發掘，按照考古學者的基本規範，要一層層把裡面所有文化層整理出來。

由於遺址需挖掘，北埔消防分隊新建工程受影響，消防局表示，尊重文資審議小組決議，若審議結果要現地保存，再來研議計畫如何變更，若另地興建，已初步找尋比較適合的地方，不過光是土地變更就很困難，恐怕需要花3至5年，甚至10年以上。

縣議員楊華美今天召集相關單位會勘討論，表示當地文化遺址具一定完整性，其中大坌坑文化在花蓮不常見，必要審慎評估，也許未來有可能在興建歷史博物館，如果現場停工是否還有其他替代方案，尊重專家學者建議。

花蓮新城鄉辦公大樓動工中發現史前陶片遺物，出土2具甕棺，是花岡山文化的特殊文化形式。圖／民眾提供
花蓮新城鄉辦公大樓動工中發現史前陶片遺物，出土2具甕棺，是花岡山文化的特殊文化形式。圖／民眾提供
花蓮新城鄉辦公廳舍工地發現史前陶片遺物，包含1件劃紋陶片，專家推測是距今4000年的大坌坑文化層。圖／民眾提供
花蓮新城鄉辦公廳舍工地發現史前陶片遺物，包含1件劃紋陶片，專家推測是距今4000年的大坌坑文化層。圖／民眾提供

北埔 花蓮 遺址

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