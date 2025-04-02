太魯閣號事故「紀念之光」花8千萬 律師：紀念價值高於金錢
台鐵太魯閣號事故滿4周年，罹難者家屬在事故隧道設計「紀念之光」，傳達對家人永恆的愛，並督促台鐵提升行車安全，但紀念燈光金額高達8000多萬元，遭質疑造價昂貴。家屬委任律師陳孟秀表示，在隧道裡施工困難度高，且紀念價值高於金錢價值，撫慰家屬傷痛的心，盼外界勿用數字評論紀念意義。
太魯閣撞車事故發生在2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉清水隧道北口時，撞車出軌造成49人罹難、300多人輕重傷。
為提醒社會銘記傷痛，家屬從2022年起，參考美國911事件及2005年發生的日本JR福知山線出軌事故，構思「紀念之光」設置於和仁、清水及崇德三個隧道，於今天首度點亮，今年連續點燈7天，明年起自4月2日點亮5天。表達對不幸罹難家人永恆的愛，讓社會大眾記取教訓，重視公共安全。
不過經政府電子採購網發現，這3處隧道紀念燈光設置金額高達8138萬2996元，外界質疑價格過於昂貴。陳孟秀表示，美國為紀念911事件，花費9.73億美元蓋紀念館，JR西日本紀念福知山線超速出軌事故，投入大量經費保存破碎車廂，世界各國都在做，「難道沒有意義嗎」。
陳孟秀說，台鐵原本要在事故地點設置紀念碑，但家屬認為地方偏僻沒人經過，因此改成規畫紀念燈光，追思逝去的家人，時時刻刻提醒台鐵事故發生原因及記取教訓。
陳孟秀指出，紀念燈光施工過程困難，須詢問專業意見，也要確保台鐵人員安全才能施作，每晚只能上工2至3個小時，造成整體經費較高，若點燈能換來台鐵提升安全意識，絕對是無價。
陳孟秀說，今天是事故4周年，沒看到台鐵員工為家屬的不幸遭遇追悼，卻關注紀念燈光經費太貴，是藉此抹滅大家的努力，每個人可以站在不同立場批評，但不要只用數字評價整件事。
她表示，「紀念之光」採感應式設計，車頭過了才會亮，不影響司機員視線，今年點燈活動結束後，會與台鐵檢討哪裡需要調整，未來希望成為常態性，不會為了點燈而點燈，而是提醒安全的重要。
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