清明掃墓增感染恙蟲病風險 花蓮縣出現2例

清明節連假將至，民眾掃墓祭祖或至郊區踏青可能接觸到恙蟎孳生的草叢，增加感染恙蟲病的風險，台灣東部及離島最為常見，截至3月31日全國恙蟲病確診9例，花蓮縣有2例。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，以東部及離島最為常見，今年截至3月31日止全國恙蟲病確診9例，其中花蓮縣恙蟲病確診2例。經疫情調查結果，患者近期曾至草叢處活動。

恙蟲病是一種由恙蟲傳播的疾病，病原體為恙蟲立克次體（Orientia tsutsugamushi）的細菌。恙蟲是一群屬於蛛形綱的節肢動物，幼蟲非常微小肉眼幾乎看不到，恙蟲會停留在草叢之中，並伺機攀爬到經過草叢的動物或人類身上，若遭到帶有恙蟲立克次體的恙蟲叮咬就有可能會被傳染恙蟲病。

朱家祥指出，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現焦痂，是恙蟲病的重要特徵，如未經妥適治療，死亡率可高達60%，經治療死亡率小於5%。

花蓮縣衛生局提醒民眾，掃墓祭祖或戶外踏青如有接觸到草叢環境，務必做好自我防護措施，穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET或Picaridin的防蚊藥劑。

若出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關旅遊史，特別是出入草叢等暴露史，提供醫師臨床診治參考。