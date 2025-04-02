快訊

怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

清明掃墓增感染恙蟲病風險 花蓮縣出現2例

中央社／ 花蓮縣2日電

清明節連假將至，民眾掃墓祭祖或至郊區踏青可能接觸到恙蟎孳生的草叢，增加感染恙蟲病的風險，台灣東部及離島最為常見，截至3月31日全國恙蟲病確診9例，花蓮縣有2例。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，以東部及離島最為常見，今年截至3月31日止全國恙蟲病確診9例，其中花蓮縣恙蟲病確診2例。經疫情調查結果，患者近期曾至草叢處活動。

恙蟲病是一種由恙蟲傳播的疾病，病原體為恙蟲立克次體（Orientia tsutsugamushi）的細菌。恙蟲是一群屬於蛛形綱的節肢動物，幼蟲非常微小肉眼幾乎看不到，恙蟲會停留在草叢之中，並伺機攀爬到經過草叢的動物或人類身上，若遭到帶有恙蟲立克次體的恙蟲叮咬就有可能會被傳染恙蟲病。

朱家祥指出，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現焦痂，是恙蟲病的重要特徵，如未經妥適治療，死亡率可高達60%，經治療死亡率小於5%。

花蓮縣衛生局提醒民眾，掃墓祭祖或戶外踏青如有接觸到草叢環境，務必做好自我防護措施，穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET或Picaridin的防蚊藥劑。

若出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關旅遊史，特別是出入草叢等暴露史，提供醫師臨床診治參考。

恙蟲 花蓮 衛生局

延伸閱讀

花蓮縣議長張峻挺罷免傅崐萁 綠：凸顯非關藍綠

花蓮縣議長張峻刊登廣告 支持罷免傅崐萁

張峻支持罷免傅崐萁 國民黨花蓮縣黨部：消滅認真立委

清明節後氣場大轉變！這三生肖財運 好運雙雙來襲

相關新聞

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

403地震將屆周年，聯合報團隊3月初再度走訪花蓮，太魯閣國家公園東西橫貫公路入口處停靠一輛遊覽車，旅客們魚貫下車，開心地...

基隆麥金路2次爆管影響4.3萬戶 明下午3時半前搶修復水

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，昨天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶，水公司今天上午11時搶修完成復...

影／東岸商場強盜案不起訴高檢發回續查 謝國樑回應了

基隆市政府強制接管東岸商場被主富公司（NET）提告強盜案，基檢對謝國樑等12人處分不起訴。NET不服聲請再議，高檢署昨發...

東部首見！花蓮新城辦公廳舍動工 驚見4千年前大坌坑文化層

花蓮縣新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所，因辦公廳舍老舊拆除重建，工地意外挖掘出文化遺址緊急喊停。考古發現大量陶...

太魯閣號事故「紀念之光」花8千萬 律師：紀念價值高於金錢

台鐵太魯閣號事故滿4周年，罹難者家屬在事故隧道設計「紀念之光」，傳達對家人永恆的愛，並督促台鐵提升行車安全，但紀念燈光金...

方文山送謝國樑「龐克貓紅顏如霜」 基隆美術館收藏

音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，目前在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。