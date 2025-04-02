基隆麥金路2次爆管影響4.3萬戶 明下午3時半前搶修復水

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，昨天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶，水公司今天上午11時搶修完成復水。今天下午同一管線又爆水管，下午再次搶修，預計明天下午3時30分前完工，開始恢復供水。此次停水2萬6498戶、減壓1萬7108戶，共4萬3606戶受影響。

水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，破管的管線是重要供水幹管，影響中正區、信義區、仁愛區、中山區及安樂區等共2萬6498戶停水。另影響這五區其他1萬7108戶水壓下降，共計影響的用戶數達4萬3606戶。

─施工期間高地供水共2萬6498戶停水，範圍如下：

中正區：建國里、砂灣里、中船里、入船里、德義里、正義里、正船里、義重里。

信義區：仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區：兆連里、光華里、文安里、明德里、書院里、朝棟里、林泉里、水錦里、獅球里、花崗里、虹橋里。

中山區：中興里、仁正里、健民里、居仁里、新建里、仁正里、居仁里。

安樂區：樂一里、嘉仁里、永康里、鶯安里、鶯歌里、四維里等高地供水區域。

─平地用戶降壓供水共1萬7108戶，範圍如下：

中正區：正砂里、中船里、信義里、入船里、德義里、正義里、正船里、港通里、義重里、中砂里。

信義區：仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區：仁德里、博愛里、同風里、文安里、文昌里、新店里、智仁里、水錦里、花崗里、虹橋里、仁德里、和明里、忠勇里、文安里、玉田里。

中山區：中興里、仁正里、仙洞里、健民里、和平里、太白里、居仁里、民治里、通化里、通明里、中山里、仙洞里、安平里、安民里、居仁里、新建里。