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方文山送謝國樑「龐克貓紅顏如霜」 基隆美術館收藏

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
方文山送謝國樑「龐克貓紅顏如霜」，基隆美術館收藏。圖／基隆市政府提供
方文山送謝國樑「龐克貓紅顏如霜」，基隆美術館收藏。圖／基隆市政府提供

音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，目前在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。市長謝國樑今天看展，方文山將他代表作「龐克貓紅顏如霜」致贈基隆美術館收藏。

謝國樑說，「方道文山流」在文字藝術、公仔設計與視覺風格探索上的多元呈現，方文山老師的展覽在基隆引起廣泛回響及討論，感謝方老師願意到基隆辦理個展，與基隆的市民朋友分享獨特藝術，讚譽其作品具有當代獨特又不失文字之美。

方文山說，「方道文山流」是方文山的創作之道以及風格流派、龐克貓系列則為一款結合復古機械結構與潮流文化的藝術公仔。這次是他第一次在基隆辦理個展，市民喜歡他的作品令他感到榮幸，為了表達對基隆的感謝，特別將代表作品「龐克貓紅顏如霜」送給基隆美術館收藏。

方文山表示，「龐克貓紅顏如霜」是他結合音樂、文字與潮流藝術元素的經典之作，外型採用冷暖雙色剖半設計，呈現創作者對於理性與感性共存的藝術詮釋。

基隆美術館至4月19日推出「方道文山流」特展，呈現方文山在文字藝術、公仔設計與視覺風格探索上的多元創作，展現其獨特的藝術體系與文化美學。

方文山說，「紅顏如霜」潮流公仔，想傳達在創作上的兩種人格，他寫歌詞都在深夜沒有人的時候，很專注、很孤單，創作就是跟自己的對話，有時候甚至會有人格分裂的狀態。

方文山送謝國樑「龐克貓紅顏如霜」，基隆美術館收藏。圖／基隆市政府提供
方文山送謝國樑「龐克貓紅顏如霜」，基隆美術館收藏。圖／基隆市政府提供
基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展，市長謝國樑今天看展。圖／基隆市政府提供
基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展，市長謝國樑今天看展。圖／基隆市政府提供
方文山送謝國樑「龐克貓紅顏如霜」，基隆美術館收藏。圖／基隆市政府提供
方文山送謝國樑「龐克貓紅顏如霜」，基隆美術館收藏。圖／基隆市政府提供

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