快訊

緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4陸男偷搬32份文件！泰法院判決出爐

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

聽新聞
0:00 / 0:00

影／東岸商場強盜案不起訴高檢發回續查 謝國樑回應了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東岸商場強盜案不起訴高檢發回續查，謝國樑：尊重配合。記者游明煌／攝影
東岸商場強盜案不起訴高檢發回續查，謝國樑：尊重配合。記者游明煌／攝影

基隆市政府強制接管東岸商場被主富公司（NET）提告強盜案，基檢對謝國樑等12人處分不起訴。NET不服聲請再議，高檢署昨發回續查。謝國樑今天回應，尊重高檢的發回，會繼續配合基隆地檢署的相關調查。

謝國樑今天下午出席活動時表示，尊重高檢的發回，會繼續配合基隆地檢署的相關調查，如果有傳喚市府人員，市府會積極配合相關說明，會全力配合基檢、高檢對東岸商場後續的調查。

基隆市政府重新辦理東岸商場招商，微風集團出線，原營運業者主富公司（NET）指市府強行點交違法，指控市長謝國樑等12人涉犯強盜等罪。檢方經過1年時間偵辦，認定犯罪嫌疑不足，今年2脈處分不起訴。

NET主張東岸商場增建2至4樓為公司獨資興建，應享有所有權，市府與NET的所有權爭議，須透過民事訴訟程序處理。謝國樑等人去年2月1日凌晨零時許，以破壞增建建物門鎖方式，侵入、竊占增建建物，使NET無從進入、使用，並以強暴方式強取NET放置在增建建物內財物，分別涉犯無故侵入他人建築物、竊占、加重強盜及毀損等罪嫌。

主富公司以基檢不起訴處分理由有違誤，向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署審查告訴人提出再議理由，認為一審偵查尚不完備，發回基檢續查。

NET 基隆 謝國樑

延伸閱讀

接管東岸商場遭控強盜案發回續查 謝國樑：尊重

簽罷謝國樑卻接罷林沛祥電話 藍憂假連署祭40萬檢舉金

謝國樑接管東岸商場被控強盜不起訴 高檢發回續查

學生美術比賽優勝作品基隆展出 謝國樑和3得獎學生交流

相關新聞

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

403地震將屆周年，聯合報團隊3月初再度走訪花蓮，太魯閣國家公園東西橫貫公路入口處停靠一輛遊覽車，旅客們魚貫下車，開心地...

基隆麥金路2次爆管影響4.3萬戶 明下午3時半前搶修復水

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，昨天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶，水公司今天上午11時搶修完成復...

影／東岸商場強盜案不起訴高檢發回續查 謝國樑回應了

基隆市政府強制接管東岸商場被主富公司（NET）提告強盜案，基檢對謝國樑等12人處分不起訴。NET不服聲請再議，高檢署昨發...

方文山送謝國樑「龐克貓紅顏如霜」 基隆美術館收藏

音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，目前在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。...

影／基隆麥金路4萬多戶供水再受影響 爆管才修好又爆了

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，昨天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶，水公司今天上午搶修完成，上午6...

基隆4.3萬戶停水上午11時陸續復水 爆管找到原因疑老舊

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，昨天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶。水公司經昨天及今天凌晨連夜開挖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。