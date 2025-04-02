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影／東岸商場強盜案不起訴高檢發回續查 謝國樑回應了
基隆市政府強制接管東岸商場被主富公司（NET）提告強盜案，基檢對謝國樑等12人處分不起訴。NET不服聲請再議，高檢署昨發回續查。謝國樑今天回應，尊重高檢的發回，會繼續配合基隆地檢署的相關調查。
謝國樑今天下午出席活動時表示，尊重高檢的發回，會繼續配合基隆地檢署的相關調查，如果有傳喚市府人員，市府會積極配合相關說明，會全力配合基檢、高檢對東岸商場後續的調查。
基隆市政府重新辦理東岸商場招商，微風集團出線，原營運業者主富公司（NET）指市府強行點交違法，指控市長謝國樑等12人涉犯強盜等罪。檢方經過1年時間偵辦，認定犯罪嫌疑不足，今年2脈處分不起訴。
NET主張東岸商場增建2至4樓為公司獨資興建，應享有所有權，市府與NET的所有權爭議，須透過民事訴訟程序處理。謝國樑等人去年2月1日凌晨零時許，以破壞增建建物門鎖方式，侵入、竊占增建建物，使NET無從進入、使用，並以強暴方式強取NET放置在增建建物內財物，分別涉犯無故侵入他人建築物、竊占、加重強盜及毀損等罪嫌。
主富公司以基檢不起訴處分理由有違誤，向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署審查告訴人提出再議理由，認為一審偵查尚不完備，發回基檢續查。
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