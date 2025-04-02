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影／基隆麥金路4萬多戶供水再受影響 爆管才修好又爆了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆麥金路4萬多戶供水再受影響，爆管才修好又爆。記者游明煌／翻攝
基隆麥金路4萬多戶供水再受影響，爆管才修好又爆。記者游明煌／翻攝

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，昨天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶，水公司今天上午搶修完成，上午6時回填地面，上午11時陸續復水、下午開放通車。沒想到下午又發現路面隆起再爆管。水公司表示，將再開挖搶修破損處，預計可能再次大範圍停水

施工期間高地供水共2萬6498戶停水，平地用戶降壓供水共1萬7108戶，共影響4萬多用水戶，今天上午11時後陸續恢復供水。

市府工務處說，經開挖後發現破損的是RCP管，在接口處有脫落的情況，水公司已切除更換，已要求水公司加強汰換及維修老舊管瑔。

市議員吳驊珈說，麥金路自來水管線破管搶修完成後，上午已復水，但下午又出現新的漏水點，要求水公司要全面檢測舊管線。

水公司第一區管理處表示，上午搶修完成後約在11時後陸續送水，但下午同管線附近又有水溢出，將再開挖了解漏水點才能決定後續搶修工程，已緊急調回機具，可能會再停水，停水範圍和上次相同，搶修時間及停水範圍會再公布。

─施工期間高地供水共2萬6498戶停水，範圍如下：

中正區：建國里、砂灣里、中船里、入船里、德義里、正義里、正船里、義重里。

信義區：仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區：兆連里、光華里、文安里、明德里、書院里、朝棟里、林泉里、水錦里、獅球里、花崗里、虹橋里。

中山區：中興里、仁正里、健民里、居仁里、新建里、仁正里、居仁里。

安樂區：樂一里、嘉仁里、永康里、鶯安里、鶯歌里、四維里等高地供水區域。

─平地用戶降壓供水共1萬7108戶，範圍如下：

中正區：正砂里、中船里、信義里、入船里、德義里、正義里、正船里、港通里、義重里、中砂里。

信義區：仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區：仁德里、博愛里、同風里、文安里、文昌里、新店里、智仁里、水錦里、花崗里、虹橋里、仁德里、和明里、忠勇里、文安里、玉田里。

中山區：中興里、仁正里、仙洞里、健民里、和平里、太白里、居仁里、民治里、通化里、通明里、中山里、仙洞里、安平里、安民里、居仁里、新建里。

基隆麥金路4萬多戶供水再受影響，爆管才修好又爆。記者游明煌／翻攝
基隆麥金路4萬多戶供水再受影響，爆管才修好又爆。記者游明煌／翻攝
基隆麥金路4萬多戶供水再受影響，爆管才修好又爆。記者游明煌／翻攝
基隆麥金路4萬多戶供水再受影響，爆管才修好又爆。記者游明煌／翻攝
基隆麥金路4萬多戶供水再受影響，爆管才修好又爆。記者游明煌／翻攝
基隆麥金路4萬多戶供水再受影響，爆管才修好又爆。記者游明煌／翻攝

停水 水公司 高地

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