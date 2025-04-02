基隆4.3萬戶停水上午11時陸續復水 爆管找到原因疑老舊

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，昨天凌晨3時爆管，受影響用戶高達4.3萬戶。水公司經昨天及今天凌晨連夜開挖搶修，已找到漏水點更換修復，疑為管線老舊接口處脫落。今天上午6時開始水泥灌漿回填地面，預計上午11時陸續復水，下午會開放通車。

據市府工務處人員表示，水公司今天上午6時已把破損處接好，並進行水泥灌漿回填，在穩固強化之後就會送水，目前預計今天上午11時送水，下午會通車。

工務處說，經開挖後發現破損的是RCP管，在接口處有脫落的情況，水公司已切除更換，未來市政府會要求對老舊管線加強檢測維護，減少再有類似破管的情況。

自來水公司考量對交通的衝擊，昨天先降壓供水，上班尖峰時段過後再封路搶修。水公司預估供水受影響用戶高達4.3萬戶，設置4處臨時加水站供民眾取水使用。第一區管理處表示，自來水管破損地點在麥金路201號前，昨上午9時起進場搶修。

立委林沛祥昨晚到搶修現場了解施工狀況，他說，昨天凌晨城上城前方的自來水管爆裂，相關單位自事故發生後立即展開搶修，他到現場關心修復進度，請民眾多包涵這段期間的不便，他會持續與市府及相關單位保持密切聯繫，隨時掌握最新狀況。

─施工期間高地供水共2萬6498戶停水，範圍如下：

中正區：建國里、砂灣里、中船里、入船里、德義里、正義里、正船里、義重里。

信義區：仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區：兆連里、光華里、文安里、明德里、書院里、朝棟里、林泉里、水錦里、獅球里、花崗里、虹橋里。

中山區：中興里、仁正里、健民里、居仁里、新建里、仁正里、居仁里。

安樂區：樂一里、嘉仁里、永康里、鶯安里、鶯歌里、四維里等高地供水區域。

─平地用戶降壓供水共1萬7108戶，範圍如下：

中正區：正砂里、中船里、信義里、入船里、德義里、正義里、正船里、港通里、義重里、中砂里。

信義區：仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區：仁德里、博愛里、同風里、文安里、文昌里、新店里、智仁里、水錦里、花崗里、虹橋里、仁德里、和明里、忠勇里、文安里、玉田里。