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403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

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403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／花蓮即時報導
403大地震加上颱風導致災情擴大，太魯閣布洛灣台地的聯外道路一再被土石流切斷。記者陳正興／攝影
403大地震加上颱風導致災情擴大，太魯閣布洛灣台地的聯外道路一再被土石流切斷。記者陳正興／攝影

403地震將屆周年，聯合報團隊3月初再度走訪花蓮，太魯閣國家公園東西橫貫公路入口處停靠一輛遊覽車，旅客們魚貫下車，開心地在知名地標擺拍，彷彿地震從未在此刻下傷疤。然而，放遠望去，蓊鬱山林突兀一片光禿山面，相較記者去年6月直擊的深灰色裸露岩面，時隔8個月，如今的太魯閣更顯蒼白。

同樣位在太魯閣口的歷史建築太魯閣牌樓，去年11月被清運風災的工程車撞毀，上頭「東西橫貫公路」字樣依然未見。

驅車進入園區，中橫公路上的落石不若震後那些日子的多，但沿途可見大小不一的坍方、從上而下沖刷的土石流痕跡依舊，每過個彎又現，也讓翠綠山頭更顯傷痕累累，下方的立霧溪散落各種稜角的巨石，太魯閣的時間猶如停格在去年4月。

穿越砂卡礑隧道，映入眼簾的砂卡礑橋，路面鋪了一片大鐵板，底下是被石頭砸出的大窟窿，橋的兩旁不少隻大理石獅子也被落石打中不見蹤影。這裡的人氣景點「砂卡礑步道」目前仍是封閉狀態。

「園區大部分受到地震影響的步道和景點，都還是封閉狀態」，太魯閣國家公園管理處解說員林茂耀認為，需要較長時間讓它慢慢恢復。他在太管處服務已有30逾年，不禁感嘆退休時，太魯閣還不會恢復到原本模樣，因此只要進來園區，都會影像紀錄，畢竟每次拍攝都會不一樣。

即使砂卡礑步道持續修復，步道狀況卻不甚理想，林茂耀指向遠端顯而易見的轉彎處，已被大量土石掩埋，至於裸露岩石，「顏色很白、很亮、很新鮮的痕跡，就是地震當時崩落的痕跡。」原本翠綠林木與植被，多處硬生生被一分為二，棕色護欄也還卡在土堆裡。

403地震重創中橫公路東段，從蘇花公路的清水斷崖、太魯閣口，一路進到砂卡礑步道、布洛灣、燕子口、九曲洞、天祥等地，受災相當嚴重。

林茂耀不諱言，太魯閣峽谷之所以如此壯觀，事實上與地震有關，因為台灣由板塊擠壓抬升，加上立霧溪水不斷下切，得以形成峽谷地形。板塊運動持續進行，岩石崩落屬於自然現象，颱風、大雨、地震過後更是容易，只是403地震的強度非常強，瞬間量體大且影響深。

他說，去年下半年至今餘震較少，落石也不如403地震的餘震頻繁，但是去年多個颱風帶來豪雨，讓受到地震影響的地區，岩石崩落更為厲害。

「本來想說布洛灣會比較早開放，結果康芮颱風過後，二次災害」，林茂耀話中滿滿無奈。來到「布洛灣遊憩區」入口處，告示提醒「道路毀損、禁止進入」，一旁成堆土石與漂流木已無法量化，順著脈絡往上看，這些全是大雨從山上挾帶而下，地震加上颱風，屋漏偏逢連夜雨，災情再次擴大。

通往布洛灣台地的聯外道路，「二次災害」的蹂躪痕跡隨處可見，不只被土石流沖毀的路徑，甚至整個車道都被超過8公尺高的巨石占據，險象環生，而這僅是冰山一角。太魯閣國家公園管理處布洛灣管理站主任陳寶匡憶及康芮颱風過後，路上10幾顆大石頭，「心都涼了」，只能趕緊找來大型機具進場爆破、清理。

現在，聯外道路僅供工程車、工程人員進出，相較於地震前每月9萬人次觀光客的盛況，顯得冷清。「太魯閣山月村」旅館在布洛灣台地屹立20年，卻被403強震擊倒，單單一個巨石，就把小木屋、管線設施全打壞，沒有水源的山月村，根本無法營運。

山月村被迫停業，小木屋前方廣場綠草如茵，咸豐草花開得茂盛，還有不少山豬拱痕，林茂耀直言「以前不可能讓這種事情發生」，因為沒有人為干擾，動植物自然就出來了。只要沒下雨，陳寶匡每天還是會上來巡視，曾遇過長鬃山羊、山羌現蹤，就連過去常割草沒注意到的青楓苗也冒出芽。

「太魯閣山月村」旅館在布洛灣台地屹立20年，卻被403強震擊倒，目前已停業。記者陳正興／攝影
「太魯閣山月村」旅館在布洛灣台地屹立20年，卻被403強震擊倒，目前已停業。記者陳正興／攝影
「太魯閣山月村」被迫停業，小木屋前方廣場綠草如茵，咸豐草花開得茂盛，還有不少山豬拱痕。記者林佳彣／攝影
「太魯閣山月村」被迫停業，小木屋前方廣場綠草如茵，咸豐草花開得茂盛，還有不少山豬拱痕。記者林佳彣／攝影
穿越砂卡礑隧道，可見砂卡礑橋路面鋪了一片大鐵板，底下是被石頭砸出的大窟窿，橋的兩旁不少隻大理石獅子也被落石打中不見蹤影。記者林佳彣／攝影
穿越砂卡礑隧道，可見砂卡礑橋路面鋪了一片大鐵板，底下是被石頭砸出的大窟窿，橋的兩旁不少隻大理石獅子也被落石打中不見蹤影。記者林佳彣／攝影
太魯閣國家公園管理處解說員林茂耀提及，砂卡礑橋兩旁不少隻大理石獅子被落石打中不見蹤影。記者林佳彣／攝影
太魯閣國家公園管理處解說員林茂耀提及，砂卡礑橋兩旁不少隻大理石獅子被落石打中不見蹤影。記者林佳彣／攝影
通往太魯閣布洛灣台地的聯外道路，不只被土石流沖毀的路徑，甚至整個車道都被超過8公尺高的巨石占據，險象環生。記者林佳彣／攝影
通往太魯閣布洛灣台地的聯外道路，不只被土石流沖毀的路徑，甚至整個車道都被超過8公尺高的巨石占據，險象環生。記者林佳彣／攝影
太魯閣人氣景點「砂卡礑步道」目前仍是封閉狀態。記者林佳彣／攝影
太魯閣人氣景點「砂卡礑步道」目前仍是封閉狀態。記者林佳彣／攝影
403地震將屆周年，3月初太魯閣國家公園東西橫貫公路入口處停靠一輛遊覽車，旅客在知名地標擺拍。記者林佳彣／攝影
403地震將屆周年，3月初太魯閣國家公園東西橫貫公路入口處停靠一輛遊覽車，旅客在知名地標擺拍。記者林佳彣／攝影
「太魯閣山月村」旅館位在布洛灣台地屹立20年，單單一顆巨石，把小木屋、管線設施全打壞，根本無法營運。記者陳正興／攝影
「太魯閣山月村」旅館位在布洛灣台地屹立20年，單單一顆巨石，把小木屋、管線設施全打壞，根本無法營運。記者陳正興／攝影
相較過往每月每月9萬人次觀光客盛況，403地震過後，太魯閣布洛灣台地榮景不再。記者林佳彣／攝影
相較過往每月每月9萬人次觀光客盛況，403地震過後，太魯閣布洛灣台地榮景不再。記者林佳彣／攝影
403地震重創中橫公路東段，從蘇花公路的清水斷崖、太魯閣口，一路進到砂卡礑步道、布洛灣、燕子口、九曲洞、天祥等地。記者林佳彣／攝影
403地震重創中橫公路東段，從蘇花公路的清水斷崖、太魯閣口，一路進到砂卡礑步道、布洛灣、燕子口、九曲洞、天祥等地。記者林佳彣／攝影
太魯閣布洛灣台地的聯外道路，滿是巨石擋路，險象環生。記者林佳彣／攝影
太魯閣布洛灣台地的聯外道路，滿是巨石擋路，險象環生。記者林佳彣／攝影
太魯閣布洛灣遊憩區入口處，告示提醒「道路毀損、禁止進入」，一旁成堆土石與漂流木已無法量化，這些是康芮颱風帶來的二次災害。記者陳正興／攝影
太魯閣布洛灣遊憩區入口處，告示提醒「道路毀損、禁止進入」，一旁成堆土石與漂流木已無法量化，這些是康芮颱風帶來的二次災害。記者陳正興／攝影
403地震將屆周年，太魯閣砂卡礑步道受創嚴重，修復還遙遙無期。記者陳正興／攝影
403地震將屆周年，太魯閣砂卡礑步道受創嚴重，修復還遙遙無期。記者陳正興／攝影
太魯閣國家公園布洛灣台地的山月村，是以太魯閣族文化為主的旅館，在園區屹立20年。記者陳正興／攝影
太魯閣國家公園布洛灣台地的山月村，是以太魯閣族文化為主的旅館，在園區屹立20年。記者陳正興／攝影
403地震將屆周年，太魯閣砂卡礑步道上的砂卡礑隧道口。記者陳正興／攝影
403地震將屆周年，太魯閣砂卡礑步道上的砂卡礑隧道口。記者陳正興／攝影

0403花蓮大地震 地震 太魯閣國家公園 康芮颱風

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