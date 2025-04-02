403花蓮地震周年／沒了太魯閣的花蓮 觀光業者盼朝愈來愈好方向前進

位在太魯閣國家公園布洛灣上台地的山月村，是園區內熱門的住宿地點，員工回憶，地震當下彷彿電影場景，一陣搖晃後夾雜轟隆隆的聲音，直到煙塵散去後，才發現一顆顆比小木屋還大的落石散落在園區，仔細一看石塊們彷彿講好的，恰好避開有人居住的小木屋跟餐廳。

員工宋育騰說，當下立刻清點所有房客，確認85名房客平安，因正值員工上班時間，那天很巧合的，員工不是睡過頭，就是和他一樣睡不著提早上山，正好避開這段受創最嚴重的路段。

山月村文創旅館主打太魯閣族文化體驗，每天晚上的營火晚會是重頭戲，遊客可以跟太魯閣族人唱歌、跳舞跟互動，全盛時間可有3組舞團輪番演出。

山月村經營者「村長」鄭明岡說，與太魯閣國家公園的合約原本去年到期，這幾年都在培養接班人，沒想到天災比合約到期日更早到，幾秒鐘搖晃，20年的耕耘彷彿回到原點。

山月村停水停電、聯外道路佈滿落石，太管處評估全園重新開放至少7年，接連壞消息，讓鄭明岡不得不宣布山月村結束營業。

不過，村長的「山月村精神」，早已深植在員工們心中，宋育騰跟許曉芬、黃偉凡這群平均年齡30歲的年輕員工將原本山下的招待所「思想起」轉型為「山下村」風味餐廳。

從踏進店裡的太魯閣族問候「Embiyax su」，環繞四周店內擺設全是山月村搬下來的，像極了迷你山月村，員工們規劃未來還會有族服租借，讓遊客拍照留念。

宋育騰說，地震後無論山月村還是山下村都收到來自各地的關心，有曾經受過幫助的族人帶著紅包想幫忙山月村重建，還有人專程到山下村購買木雕商品，付完錢又把作品「借放」在店裡。

宋育騰說，因為地震的關係，大家各奔東西討生活，山下村成為山月村員工們相聚、互相支持的地方，「希望大家想家的時候，可以有地方去」，有時也會相約前同事們，以山月村為名，到園遊會擺攤，希望社會大眾不要忘記他們。

宋育騰說，村長過去20年在山月村、秀林鄉部落的付出，永遠找不到可以取代村長的接班人，「比起接班人，我更喜歡用接班團隊來稱呼」，等待太魯閣重建完成後，一起回到山月村。

根據花蓮縣府觀光旅遊統計，2024年全縣旅遊人數約670萬人次，相較2023年1400萬人次，旅遊人次腰斬，但攤開各個月統計，扣除休園、整修的景點，包括海洋公園、七星潭及東大門夜市在內，去年7月起遊客人數開始回升，某些月份來到地震前的來客量。

地震後，太魯閣國家公園重創，天祥地區以東的景點幾乎封閉，少了太魯閣的花蓮，還能去哪裡旅遊？成為觀光產業的重大課題。

花蓮旅館業者張琄菡說，經營的旅館緊鄰倒塌的天王星大樓，4月初震後開啟營業已經是5月底，建物挺過地震，但面臨的是看不到曙光的觀光低谷。

花蓮旅館同業公會有135家會員旅館，地震後有22間停業或退場，今年預計還會退場3家。張琄菡說，震後住房率從不到1成，假日可以到3成，「五月天公益演唱會」舉辦前，好轉到花蓮市區7成，是震後最好、也是唯一的一次；然而旅館靠的是團客，或大型活動人潮，單1、2天高住房率實在很難支撐1整年。

她認為，遊客很會精打細算，從北部來花蓮一趟要2小時多，往南區景點走還要1到2小時，相較去日本、香港也只要2至3小時，諸多考量之下花蓮的CP值就不高。

受觀光客喜愛的花蓮知名餐廳負責人曾璽文表示，他的阿公在1986年開店，家族三代經營海產店，自己返鄉接手餐廳經營也10多年，歷經陸客來台的觀光高峰期，後來0206大地震、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、多次颱風、太魯閣號出軌等災情，就屬這次0403地震後最慘，整個觀光產業盪到谷底。

「消費信心沒有上來」，曾璽文觀察花蓮最熱鬧的金三角地區，空蕩蕩沒有人潮，很多店家門口都張貼招租廣告牌。他說，生意經營本來就有賺有虧，但0403震後這一年，他的餐廳虧空新台幣110萬元，是這10多年來虧損最嚴重的一年；和其他行業的朋友聊起，大家一樣兢兢業業做生意，可是生意僅剩過去的2、3成，真是苦不堪言。

太魯閣國家公園未復原、市區不見人潮，只好往南區各鄉鎮旅遊，海邊的「親不知子斷崖」等受創嚴重的景點還在修復；花蓮縣府盤點各鄉鎮特色，發展文化深度遊程，成為遊客新選擇，加上開通花蓮、香港直航，每週至少4航班往返，每班滿載可有180名遊客。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，香港遊客偏好深度旅行，正好為民宿找到出路，目前花蓮民宿住房率，平日可維持2成、假日可到3成。

林徐則鈾說，過去民眾到花蓮玩，都要提前1、2個月預訂，旅遊旺季甚至要更早預訂，現在連假期間前一天都訂得到房，很多遊客反映，這時期的花蓮遊客少，但旅遊品質更好，去年就發現有不少客人是回頭客。

花蓮的伴手禮業者劉瑞祺則是經常在社群中，以美景、美食、騎自行車、上山下海等各式活動的畫面來吸引眾人目光，除自己親身體驗，更希望帶動風潮，藉以讓大家知道「花蓮依舊美好」，鼓勵大家到花蓮玩。

這群觀光業者認為，花蓮正朝著愈來愈好的方向前進。