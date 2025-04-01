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「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢活動起跑 12場生態解說快報名
宜蘭礁溪鄉公所今晚宣布小礁溪「火金姑的故鄉」賞螢活動起跑，鄉公所安排專業導覽員陪同遊客探尋螢火蟲的蹤跡，了解螢火蟲生活習性與保育狀況，規劃每周六日、共12場次免費螢火蟲生態解說，訂4月9日中午12時開放線上報名，場次名額有限，報名要快。
礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶擁有清澈溪流及草木扶疏，俗稱「小礁溪」，礁溪鄉公所致力推動生態旅遊，在這裡打造宜蘭縣第一個公私協力合作的賞螢區，每年安排螢火蟲免費生態解說，幾乎場場報名秒殺，甚至有外國遊客專程包車前來賞螢，打響知名度。
郷公所今晚舉行活動宣傳，將從4月19日至5月4日每星期六、日為期6天，每晚兩場次賞螢導覽解說。鄉公所表示，由於場次名額有限，如果沒有報到名的民眾，活動期間也提供「語音生態導覽」服務，民眾到路段管制點掃描QR-Code，可透過手機線上聆聽。
礁溪鄉長張永德指出，「火金姑」賞螢活動有專業生態導覽員陪同解說，帶領民眾探尋螢火蟲的蹤跡，教育大家守護自然重要性，而且鄉公所為了生態保育，特別把螢火蟲出沒路段的路燈換成「紅光」，適合螢火蟲生長及繁殖環境，賞螢的同時也不要造成傷害。
礁溪鄉公所邀請民眾一起走入大自然，漫步在螢區廊帶的星光大道，也請遵守「不捕捉、不驚擾、不使用強光」原則，配合賞螢活動順利進行，同時建議民眾賞螢時，自備飲用水及環保杯具，避免製造垃圾。
為避免人車爭道，活動期間訂定交通管制，時間4月1日至5月31日每天下午4時至晚上8時，管制4小時車輛通行，管制路段從匏杓崙路137-3號至小礁溪橋（小礁溪一號橋上方，約300公尺以上路段），請用路人配合。活動詳情請至「真愛趣礁溪」粉絲專頁或「礁溪觀光旅遊網」查詢。礁溪鄉公所導覽活動報名網站：https://reurl.cc/4L5ymK。
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