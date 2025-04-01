清明連假基隆南榮公墓交管 免費公車接駁

清明連假從3日開始連休4天，基市府交通處今天表示，南榮公墓墓區在連假期間實施交通管制，禁止車輛進入，並提供免費墓區循環接駁車服務民眾，前往南榮公墓掃墓，建議多加利用公車到達後，再轉搭接駁公車進入墓區。

交通處指出，3日起的4天清明節連續假期，主要旅次將以掃墓祭祖及觀光旅遊為主。南榮公墓墓區在3日至6日，每天上午7時至下午2時將實施全面交通管制，禁止車輛進入。

交通處說，清明連假公車處有規畫免費墓區循環接駁車供民眾搭乘，建議掃墓民眾多利用公車（402、403、406、601、602、603、787、1031、1032等路線），到達南榮公墓後，再搭接駁公車進入墓區，以免交通壅塞。

交通處表示，4月3日、4日僅部分道路路邊停車暫停收費，但因應觀光及商圈周邊人、車潮，市區仁一路、仁二路、仁三路、信一路、信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路（市府後門）、海興游泳池、湖海路一、二段及收費貨車裝卸專用區等收費路段仍照常收費，維持停車格位周轉率。

交通處提醒民眾，清明連假期間請駕駛人注意停車路段是否收費，如果在收費路段停車離開時未見繳費單，可利用線上查詢繳費。如有任何收費問題可至「基隆市政府路邊停車管理中心」查詢。

交通部公路局鼓勵民眾在清明節連續假期間，多搭乘使用大眾運輸工具，規畫公共運輸優惠措施，結合全國90條國道客運享平日優惠價或原票價6折優惠，搭乘所有國道客運路線、台鐵及台灣高鐵，10小時內轉乘在地市區客運（高鐵快捷公車除外），提供基本里程或一段票免費優惠。