快訊

眾量級Andy的套房要出租了！地段條件屋況曝光…網熱議租金行情

2024財報出爐！證交所曝福懋油和「這兩檔上市股票」有事了

清明連假基隆南榮公墓交管 免費公車接駁

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府交通處今天表示，南榮公墓清明連假實施交通管制，禁止車輛進入，並提供免費墓區循環接駁車服務民眾。圖／翻攝自GoogleMap
基市府交通處今天表示，南榮公墓清明連假實施交通管制，禁止車輛進入，並提供免費墓區循環接駁車服務民眾。圖／翻攝自GoogleMap

清明連假從3日開始連休4天，基市府交通處今天表示，南榮公墓墓區在連假期間實施交通管制，禁止車輛進入，並提供免費墓區循環接駁車服務民眾，前往南榮公墓掃墓，建議多加利用公車到達後，再轉搭接駁公車進入墓區。

交通處指出，3日起的4天清明節連續假期，主要旅次將以掃墓祭祖及觀光旅遊為主。南榮公墓墓區在3日至6日，每天上午7時至下午2時將實施全面交通管制，禁止車輛進入。

交通處說，清明連假公車處有規畫免費墓區循環接駁車供民眾搭乘，建議掃墓民眾多利用公車（402、403、406、601、602、603、787、1031、1032等路線），到達南榮公墓後，再搭接駁公車進入墓區，以免交通壅塞。

交通處表示，4月3日、4日僅部分道路路邊停車暫停收費，但因應觀光及商圈周邊人、車潮，市區仁一路、仁二路、仁三路、信一路、信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路（市府後門）、海興游泳池、湖海路一、二段及收費貨車裝卸專用區等收費路段仍照常收費，維持停車格位周轉率。

交通處提醒民眾，清明連假期間請駕駛人注意停車路段是否收費，如果在收費路段停車離開時未見繳費單，可利用線上查詢繳費。如有任何收費問題可至「基隆市政府路邊停車管理中心」查詢

交通部公路局鼓勵民眾在清明節連續假期間，多搭乘使用大眾運輸工具，規畫公共運輸優惠措施，結合全國90條國道客運享平日優惠價或原票價6折優惠，搭乘所有國道客運路線、台鐵及台灣高鐵，10小時內轉乘在地市區客運（高鐵快捷公車除外），提供基本里程或一段票免費優惠。

公墓 公車 連假

延伸閱讀

明低溫探10度！清明連假回暖好天氣 這日變天北東又有雨

清明連假前關稅影響待解 平衡型基金成避震選擇

清明連假7縣市國旅夯訂房率逾5成 高公局公布好走時段

大甲媽+花季！清明連假國旅增10％ 交通部北、中成立指揮所

相關新聞

回響／花蓮紅黃單大樓拆除修繕補助僅收4件申請 縣府：再延2年

花蓮403地震將滿周年，重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會，決議紅黃單「危險建物拆除修繕補助」申請延長到2027年3...

403花蓮地震周年／天王星夷為平地 災戶路過內心滿滿感觸

天王星大樓位在花蓮市精華地段，臨近東大門夜市，去年4月3日強震把整棟震斜，歷經近半個月拆除，夷為平地將屆周年，迄今仍有住...

軍演小插曲！侯友宜參訪台東 飛機剛落地秒問饒慶鈴1句話

新北市長侯友宜今天率隊參訪台東，剛下飛機就接獲中共軍演須派人進駐EOC（災害應變中心）通報，著急詢問縣長饒慶鈴「今天戰機...

宜蘭縣6連霸 獲全國污水下水道考核評鑑分組第一

內政部國土署昨天公布「113年污水下水道建設計畫考核評鑑成果」，宜蘭縣政府榮獲分組成績第一名，獲頒表現傑出獎，更是蟬聯分...

台東U-Bike前半小時減5元 優惠至年底

台東YouBike去12月正式啟用，租借次數累計突破8萬人次，租借站點增至42站。縣府今天宣布，YouBike不限車種，...

兒童節禮物 台東森林公園啟用

台東森林公園景觀改造工程歷經1年施工，昨天完工啟用，新增烏頭翁遊戲塔、成人體健設施及林下體驗空間等多元互動場域，提升家庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。