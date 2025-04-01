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回響／花蓮紅黃單大樓拆除修繕補助僅收4件申請 縣府：再延2年

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉山海觀大樓，一到十樓外牆全裂，受災戶黃先生望屋興嘆。本報資料照片
花蓮吉安鄉山海觀大樓，一到十樓外牆全裂，受災戶黃先生望屋興嘆。本報資料照片

花蓮403地震將滿周年，重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會，決議紅黃單「危險建物拆除修繕補助」申請延長到2027年3月31日。縣府建設處表示，一棟大樓補助修繕300萬元，目前申請件數收到4件，正審查中，其餘一般小額修繕提供補助，持續加速住宅修復進度。

去年4月3日花蓮發生7.1規模大地震，如今將屆滿一周年，本報「陽光行動」訪問馥邑京華、山海觀與天王星大樓受災戶，大家都希望盡快拆除或補強，早日重建家園。

建設處長鄧子榆指出，每棟300萬元修繕補助金採「先行撥付」，先預撥修繕費用，申請單位如管委會依照作業程序，填寫、遞交承諾書後，陸續發放補助，讓大樓盡快修繕完成；大樓每戶還能申請30萬元的修繕補助，公寓裡牆面、梁柱等都可運用補強。

針對外界質疑縣府沒有幫助受災戶，鄧子榆強調，相關補助都在進行中，像是一般小額修繕有3000多戶，從去年到3月底，核發補助金額高達1億5千萬元；自拆拆除補助從60萬增至100萬元，造福許多民眾。現在善款已匡列4億1500萬元修繕經費，其中紅黃單修繕就有2億6500萬元。

至於要拆除的馥邑京華集合式住宅，鄧子榆說，拆除程序複雜，所需時間較長，一定要有專業技師檢查，目前還在等國土署審查經費，並由國土署北區分署代辦拆除，希望能盡快確定拆除時間，縣府在行政上也會配合。

鄧子榆提到，今天有邀請國家地震工程研究中心向受災戶說明，很多大樓還卡在專業設計部分，後續都會盡快幫助補強或拆除。另在2年租屋補助方面，因重建房屋沒那麼快，需要一段時間，已向國土署反映研議延長補助時間。

花蓮市馥邑京華大樓地震後受損嚴重，目前國土署審查經費，並由國土署北區分署代辦拆除。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓地震後受損嚴重，目前國土署審查經費，並由國土署北區分署代辦拆除。本報資料照片

受災戶 國土署 地震

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