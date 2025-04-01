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403花蓮地震周年／天王星夷為平地 災戶路過內心滿滿感觸

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
天王星大樓臨近花蓮市東大門夜市，去年4月3日強震把整棟震斜，歷經近半個月拆除，夷為平地將屆周年。記者陳正興／攝影
天王星大樓臨近花蓮市東大門夜市，去年4月3日強震把整棟震斜，歷經近半個月拆除，夷為平地將屆周年。記者陳正興／攝影

天王星大樓位在花蓮市精華地段，臨近東大門夜市，去年4月3日強震把整棟震斜，歷經近半個月拆除，夷為平地將屆周年，迄今仍有住戶路過會拿起手機拍個照，內心滿滿感觸。

9樓屋主林小姐與家人搬來天王星大樓定居快20年，「花蓮人滿習慣地震」，她去年4月3日在睡夢中被地震搖醒，看到家中陳設東倒西歪，未料再一震，大樓就斜了，心想得要趕快跑，才發現媽媽受困廚房流理台、冰箱、櫃子中間，連忙從客廳爬過去，「就像拔蘿蔔把她拔出來」，接著再搶救2隻愛犬。

家裡當時只有林小姐和媽媽、2隻狗，以及事發後在9樓陽台遊蕩、意外受矚的雞隻們。林小姐打趣地說，「雞在平地，我都追不到，斜斜的又更不可能，雞已經在亂跑」，起初是爸爸的孝心，想讓定期來住的奶奶有些消遣，因此從壽豐田裡帶來，讓她在陽台養養雞、種點菜，「雞才來一兩個禮拜，就遇到這種事，我相信雞也很害怕。」

林小姐原與父母同住9樓，奶奶定期會來住上一個月，幾年前從台南搬回花蓮的哥哥一家三口則同住天王星大樓4樓，結果一場大震後各奔東西、展開各自生活。

她與媽媽在花蓮市租屋，爸爸回到壽豐，過著有田、有雞、有狗的生活，並照料奶奶的生活起居，哥哥則因地震等多種因素考量，下定決定再度搬回台南。原本去年還齊聚天王星9樓過年，林小姐坦言如今沒地方圍爐，租屋處的餐桌也坐不下這麼多人，今年農曆年只剩她與媽媽留在花蓮，父兄與奶奶都在南部親戚家過節。

「生活還是有些不方便，但感謝很多人善意協助災民盡快回復生活」，林小姐提及1月18日、19日五月天來花蓮開演唱會，10多攤的夜市攤販借用天王星空地擺攤做生意，後續也將部分營收回饋大樓，作為重建基金。言談中滿是樂觀與感恩，儘管近一年種種改變，她認為自己都還可以適應，「人生活得快樂一點，比較重要。」

30幾歲的林小姐身兼天王星大樓管委會委員，聊及鄰居喜歡天王星地處的便利、彼此間感情不錯，大多數願意參與重建，也希望趁機將老舊環境重新設計，符合大家生活需求，「期待早日回到新家的日子。」

花蓮天王星大樓受災戶林小姐談及家園重建，期待早日回到新家的日子。記者陳正興／攝影
花蓮天王星大樓受災戶林小姐談及家園重建，期待早日回到新家的日子。記者陳正興／攝影
花蓮天王星大樓拆除後的空地。記者陳正興／攝影
花蓮天王星大樓拆除後的空地。記者陳正興／攝影
403地震將屆週年，花蓮天王星大樓受災戶林小姐言談中滿是樂觀與感恩。記者陳正興／攝影
403地震將屆週年，花蓮天王星大樓受災戶林小姐言談中滿是樂觀與感恩。記者陳正興／攝影

地震 花蓮

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