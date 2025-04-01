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軍演小插曲！侯友宜參訪台東 飛機剛落地秒問饒慶鈴1句話

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
侯友宜率新北市府團隊參訪台東，台東饒慶鈴縣長率團隊以阿美族傳統儀式表達歡迎。圖／台東縣府提供
侯友宜率新北市府團隊參訪台東，台東饒慶鈴縣長率團隊以阿美族傳統儀式表達歡迎。圖／台東縣府提供

新北市長侯友宜今天率隊參訪台東，剛下飛機就接獲中共軍演須派人進駐EOC（災害應變中心）通報，著急詢問縣長饒慶鈴「今天戰機起飛有沒有比較頻繁」。侯友宜說，經再三確認是提早演習，最後繼續台東行程；如果人生都在安全底下，過著和平快樂、安居樂業的歲月是幸福的事，大家要一起守護台灣，過安定的日子。

侯友宜率市府團隊參訪交流，主要安排參訪台東表演藝術創生基地「就藝會」、鹿野新元昌紅茶產業文化館及紅葉谷綠能溫泉園區。縣長饒慶鈴赴機場迎接，致贈情人袋及花環。

侯友宜分享台東參訪行程出現小插曲。他表示，今早新北與台北雨下很大，擔心飛機無法起飛，剛下飛機就看見饒縣長率隊歡迎，心裡很感動，不過第一句話就先問她「今天戰機起飛有沒有比較頻繁」，饒回應「像日常」。

侯解釋，會這樣問饒慶鈴是因為他剛下飛機就接獲國防部發布緊急通報，須派人進駐EOC（災害應變中心），他想國防部發布演習軍演視同作戰，身為地方首長必須趕回去，詢問得知下個班機只剩20分鐘，所幸再三確認只是提早演習，首長不用立即趕回去，這才放心。

侯友宜有感而發說，他先接獲通報又能站在這裡（就藝會）跟大家講話，心想「如果人生都在安全底下，過著和平快樂、安居樂業的歲月是多幸福的事」，台灣絕對不能接受任何武力威脅，大家要上下團結一心，面對國安問題；希望大家一起守護台灣，過安定的日子。

饒慶鈴表示，侯市長率領團隊來訪，希望能讓步調快的都市公務夥伴感受台東獨具特色的「慢經濟」，未來將持續深化文化、觀光、綠能及產業發展的合作，推動產業繁榮與永續發展。

新北市長侯友宜率團隊參訪台東表演藝術創生基地「就藝會」，縣府團隊以阿美族傳統儀式歡迎貴賓，致贈情人袋及花環。圖／台東縣府提供
新北市長侯友宜率團隊參訪台東表演藝術創生基地「就藝會」，縣府團隊以阿美族傳統儀式歡迎貴賓，致贈情人袋及花環。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴熱情歡迎新北市長侯友宜來訪，他說，以前聽人家說「台東土地很黏」，今天深刻感受，這句話果然是真的。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴熱情歡迎新北市長侯友宜來訪，他說，以前聽人家說「台東土地很黏」，今天深刻感受，這句話果然是真的。圖／台東縣府提供

侯友宜 台東

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