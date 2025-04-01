403震後重建啟動 花蓮首件公辦都更案今起招標

為加速403地震後花蓮地區的重建腳步，國家住都中心1日正式啟動花蓮首件公辦都市更新案，針對位於北濱段1341地號、原「花一邨社區前棟」危樓基地，公告招標設計、監造、耐震監督及都更規劃等專業服務，此案不僅是403震後首件啟動的重建案，也是花蓮縣首宗由政府主導的公辦都更案，即日起至4月29日開放投標。

2024年4月3日發生於花蓮近海的芮氏規模7.2強震，導致多棟建物受損，「花一邨社區前棟」被列為紅單危樓後已拆除。國家住都中心隨即配合內政部國土署進駐重建辦公室，展開多次說明會，成功取得100%地主同意，以「公辦都更」方式辦理原地重建。

本案採「地主自行出資、權利變換」模式，由住都中心擔任實施者，基地面積約258平方公尺，規劃興建一棟五層樓、共10戶RC建築，完工後全數分配予原地主，確保居民「原地安居、回家團圓」。

此次招標項目涵蓋都更計畫書製作、建築設計、監造及耐震監督服務，特別提高耐震設計係數（I=1.2），並納入通用設計與居住機能，打造兼顧安全與便利的生活空間，為未來花蓮震後重建與都市更新立下典範。

住都中心表示，此次投標標案名稱為「花蓮縣花蓮市北濱段1341地號（部分）都市更新案（花一邨社區前棟）」委託設計、監造、耐震特別監督及都市更新規劃專業服務案，投標方式以公開招標、最有利標評選，投標期間則是從2025年4月1日至4月29日，詳情可至國家住都中心網站的採購專區查詢。