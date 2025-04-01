宜蘭縣6連霸 獲全國污水下水道考核評鑑分組第一

內政部國土署昨天公布「113年污水下水道建設計畫考核評鑑成果」，宜蘭縣政府榮獲分組成績第一名，獲頒表現傑出獎，更是蟬聯分組第一名的「6連霸」，無論下水道建設的施工品質與營運管理都獲得中央肯定，實屬不易。

國土管理署為督促各縣市政府辦理污水下水道建設，訂定評鑑考核計畫，把直轄市政府分為第一組，污水下水道普及率大於15%分為第二組，其餘為第三組；宜蘭縣普及率約35%屬於第二組，同組另有基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、連江縣及金門縣，宜蘭縣從108年至113年連續6年榮獲分組第一名。

縣政府水利資源處表示，113年污水下水道建設計畫考核評鑑計有3個受評面向，分別是計畫執行及管制、施工品質及管理、設施營運及管理，宜蘭縣除榮獲第二組第1名外，更在設施營運及管理面向，榮獲全國第2名。

水資處長李岳儒表示，縣政府除了持續辦理用戶接管作業，致力提升用戶接管普及率改善水質，針對水資源回收中心及管網系統維護皆依中央規定辦理，逐年汰換水資源回收中心老舊設備，提升處理效率及減少能源消耗，工程品質管理良好及確實打除化糞池等措施，都是獲得委員肯定的關鍵。