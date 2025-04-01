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基隆麥金路自來水管線破管搶修 4.3萬戶受影響

中央社／ 基隆1日電

基隆市安樂區麥金路供水管線，今天凌晨突然破管，大量自來水湧出至路面，台水公司今天上午9時展開修復作業，共有5區、4萬3606戶用水受到影響，預計明天下午3時修復完成。

台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢今天表示，位於麥金路「城上城」社區前方路面今天凌晨3時許突然流出大量自來水，經派員檢視後，研判為管徑1000公釐重要供水管線破管。

陳昭賢說，考量麥金路是安樂區的主要交通幹道，台水公司先降壓供水，將破損路面整平後，待上班尖峰時段過後，今天上午9時展開修復作業，預計明天下午3時修復完成，後續也會持續觀察供水管線情形，若有需要將列為優先汰換管線。

陳昭賢表示，為因應破管漏水搶修，停水範圍包含基隆市中正區、信義區、仁愛區、中山區、安樂區共2萬6498戶；降壓供水範圍則包含中正區、信義區、仁愛區、中山區1萬7108戶，合計4萬3606戶用水受到影響。

陳昭賢表示，台水公司並在重要路口，包含老大公廟前（安樂路一段150號）、成功一路與公二路口、東信里里民活動中心、劉銘傳路口設置臨時加水站，停水期間若因重大事故需緊急用水，民眾可聯絡基隆服務所。

基隆 水公司

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