台東U-Bike前半小時減5元 優惠至年底
台東YouBike去12月正式啟用，租借次數累計突破8萬人次，租借站點增至42站。縣府今天宣布，YouBike不限車種，租借前30分鐘騎乘皆享5元補助，補助延長至今年12月31日。縣長饒慶鈴分享，騎台東市區一圈只耗時半小時，還能挑戰陡峭蜿蜒的台東197縣道抵達利吉惡地，邀請親朋好友共同騎乘自行車享受台東慢生活。
依據優惠標準，YouBike 2.0租借4小時內、每30分鐘12元；YouBike 2.0E前2小時內，每30分鐘25元。
環保局指出，YouBike去年12月正式啟用以來，累計租借次數已突破8萬，顯示居民與遊客對綠色交通的高接受度很高，為鼓勵更多鄉親加入綠色交通行列，本次加碼延長補助，無論是YouBike 2.0或YouBike 2.0E，前30分鐘騎乘皆享5元補助。
縣長饒慶鈴說，根據騎車實測，環繞台東市區一圈僅需半小時，有人挑戰台東197縣道遊歷利吉惡地，更有網友揪團騎去海線都蘭、山線鹿野等地，充分展現綠色運具的在地便利性，歡迎居民及旅客善用加碼補貼。
環保局表示，截至3月下旬，台東YouBike減碳量達約15349 kg CO2e，歡迎民眾多利用YouBike。此外，民眾務必加入會員後按下同意投保保險，保險為免費加保，為騎乘安全多一分保障，詳情可至YouBike官網查看(https://lihi2.com/zV0kl)。
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