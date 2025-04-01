兒童節禮物 台東森林公園啟用

台東森林公園景觀改造工程歷經1年施工，昨天完工啟用，新增烏頭翁遊戲塔、成人體健設施及林下體驗空間等多元互動場域，提升家庭友善休閒機能。縣長饒慶鈴形容新公園是一份特別的兒童節禮物，希望台東孩子在更優質環境下快樂成長。

台東森林公園位處卑南溪口，面積廣達280公頃，也是國家級重要濕地，涵蓋「琵琶湖」、「鷺鷥湖」及「活水湖」等湖泊，平假日都是在地居民與外地遊客親近大自然的重要場所。

台東縣府2023年底啟動景觀改造工程計畫，主要針對園區內8公頃蛋黃區進行改造，新增符合森林特色的兒童自然遊戲場及成人體健器材，提供不同年齡層多元遊憩空間，總工程費1億元。

縣府昨上午舉辦「台東森林公園2.0啟用典禮」，邀請地方人士及幼兒園師生一同歡慶工程完成。縣長饒慶鈴還頒發生態檢核通報獎狀，感謝施工廠商主動通報一級保育類柴棺龜，展現人類對自然環境的尊重與守護。

饒慶鈴說，縣府整合園區資源，秉持「生態共融、環境友善」理念施工，歡迎全國各地大小朋友來台東，造訪生態樂園享受美好時光。

縣府說明，此次施工納入全國首創的友善通報獎勵機制，同步導入原生種移置與復育、外來種移除、生物活動期避施工等多項保育措施。另追加經費，整建瀝青鋪面，提升安全與舒適度。