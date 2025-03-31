快訊

立委三月網路聲量排名 各黨總召分居前三「他」竟第一

怕孤獨老去？ 腦神經名醫：想當「好命老人」快做1事

「橫豎」逼金秀賢道歉！再秀緊貼金賽綸私照 嗆：你註定下地獄

基隆嶼4/1起開放登島 每日限額1200名

中央社／ 基隆31日電
有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，每天限1200人總量管制，很受歡迎，沿步道登頂可遠眺「基隆海檻」及最美富貴角、鼻頭角稜線。圖／基隆市政府提供
有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，每天限1200人總量管制，很受歡迎，沿步道登頂可遠眺「基隆海檻」及最美富貴角、鼻頭角稜線。圖／基隆市政府提供

基隆市政府統計，去年有8萬人次造訪基隆嶼，經過5個月休養，市府今天宣布，基隆嶼明天起至10月31日開放登島，每日限1200名遊客，歡迎民眾登島欣賞海天一色美景。

基隆市政府產業發展處代理處長蔡馥嚀表示，基隆嶼每日將開放1200名遊客登島，行程包含登島、繞島及登頂等選擇。沿基隆嶼濱海步道，可欣賞當地火山地質、海蝕景觀，島上珍稀植物海桐、鐵炮百合及金花石蒜等，不同季節盛開也讓基隆嶼擁有豐富景色變化。

蔡馥嚀說，沿基隆嶼登山步道可欣賞壯麗「海檻奇觀」及台灣北海岸線美景，當遊客登上山頂後，還能與燈塔合影留念，體驗海天一色美景。

此外，潮境保育區也將從明天起至10月31日，開放民眾申請從事水域和陸域活動。蔡馥嚀表示，水域活動平日開放200人，假日分上、下午2個時段各開放200人，且從事水域活動者，須持有國內外潛水機構合格證書；陸域活動則由市府核准解說員帶領民眾進出，每日開放200人，周邊居民及經專案申請科學研究不在此限。

蔡馥嚀指出，保育區核心區內不允許船隻作業，並禁止任何破壞棲地與採捕水生動植物等行為，違者將依漁業法規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

基隆嶼位於台灣東北方，距基隆港口約4公里，行政區屬基隆市中正區，為北海岸地區明顯自然地標，過往約每年11月1日至隔年3月實施封島，讓島上生態在沒有外界干擾下得以休養生息，約隔年4月初開放登島。

「基隆市望海巷潮境海灣水產動植物繁殖保育區」（潮境保育區）自2016年成立，為確保生態保護與遊憩活動平衡，市府去年推出「潮境2.0」管理辦法，針對潮境保育區實施總量與單一出入口管制，所有進入保育區活動民眾須事先線上實名申請。

基隆嶼 行程

延伸閱讀

冷氣團影響到後天清晨北台濕冷 連假前兩天好天氣周末恐變天

5縣市大雨特報！下到晚上

兒童清明連假 國旅親子共遊限量搶購5折起 必存獨家免排隊台味美食！

基隆和平橋釣客釀景觀橋燈全黑 去年1違法釣客被罰3萬

相關新聞

基隆嶼4/1起開放登島 每日限額1200名

基隆市政府統計，去年有8萬人次造訪基隆嶼，經過5個月休養，市府今天宣布，基隆嶼明天起至10月31日開放登島，每日限120...

寒害衝擊台東芒果生產 農業部允諾立委黃建賓盡速救助

受今年初連續低溫影響，台東夏雪芒果出現授粉不良、結果率低的情形，農民擔憂產量銳減衝擊生計。台東縣立委黃建賓今與農業部開會...

影／礁溪溫泉勇奪台灣好湯金獎3連霸破紀錄 躍升國際亮點

交通部觀光署評選台灣好湯金泉獎，宜蘭礁溪溫泉不僅榮獲最高榮譽「十泉十美獎」金獎，締造三連霸佳績，更一舉奪得五項大獎，成為...

台東兒童節「禮物」來了...2.0版森林公園 今天開箱

歷時一年多施工，台東森林公園2.0版本今天啟用，新增烏頭翁遊戲塔、成人體健設施及林下體驗空間等多元互動場域，提升家庭友善...

強化防護 蘇花公路崇德遊憩區修復新設防落石鋼棚

台9線蘇花公路沿線的崇德遊憩區，是旅人停留眺望清水斷崖的重要景區，去年4月3日地震後受損，太魯閣國家公園管理處啟動修繕工...

南鯤鯓代天府萬善爺指定 花蓮偏鄉童喜獲兒童節禮物

台南「南鯤鯓萬善爺行善團」跨越半個台灣，今天到花蓮送上球鞋與棉被給秀林、萬榮兩鄉上千名學童作為兒童節禮物。行善團表示，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。