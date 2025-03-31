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寒害衝擊台東芒果生產 農業部允諾立委黃建賓盡速救助
受今年初連續低溫影響，台東夏雪芒果出現授粉不良、結果率低的情形，農民擔憂產量銳減衝擊生計。台東縣立委黃建賓今與農業部開會，爭取提供農民現金災害救助；農業部也表示，下周一將與地方政府會勘，依受災狀況認定後，盡速協助農友。
黃建賓指出，台東縣有多達約360公頃的改良芒果園，是台東相當重要的農產品，其中又以「夏雪」芒果占比超過一半，但近年受到極端氣候影響，除了颱風季恐造成芒果園大規模損害，冬季寒害也使得芒果授粉不良、產量銳減，衝擊農友生計。
黃建賓表示，去年康芮颱風來襲，台東農損全國最嚴重，其中改良種芒果被害面積189公頃、無收穫面積38公頃，損失金額至少1400萬元，在他持續向中央爭取下，成功爭取台東縣全品項天然災害現金救助及低利貸款，今年又持續接獲農友反映，芒果恐因寒害產量銳減，可能只剩一、兩成。
在今日協調會中，黃建賓向農業部爭取盡速提供台東芒果災害救助，也提到現行農業天然災害救助辦法，長期作農產品同曆年救助以一次為限，引發農友擔憂，若現在申請寒害救助，七、八月再遇風災恐無法獲得補助，希望農業部研議放寬認定。
農業部回應，下周一將與台東縣政府與台東市公所、卑南鄉公所前往會勘，後續將依受災狀況認定後，盡速協助農友。至於災害救助次數部分，若因寒害已申請作物災害救助，後續萬一遇到風災造成損害，仍可申請農業設施救助，提供農友必要協助。
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