影／礁溪溫泉勇奪台灣好湯金獎3連霸破紀錄 躍升國際亮點

交通部觀光署評選台灣好湯金泉獎，宜蘭礁溪溫泉不僅榮獲最高榮譽「十泉十美獎」金獎，締造三連霸佳績，更一舉奪得五項大獎，成為全台評比最亮眼的溫泉區。縣政府、礁溪鄉公所與觀光旅宿業今天舉行小踩街歡慶得獎，鄉長張永德感謝各界努力，共同展現礁溪溫泉無可挑剔的軟硬體實力與觀光魅力。

台灣好湯金泉獎是溫泉界年度盛事，兩年舉辦一次，由觀光署、中華民國溫泉觀光協會及各區溫泉協會推動，最具代表性的溫泉評選活動，也成為國際遊客挑選溫泉區旅遊的參考指標。這次共有19個溫泉區參與競逐，經過2個月專家評審實地考察及1個月網路票選，最後由「礁溪溫泉區」與「泰安溫泉區」奪下十泉十美獎金獎， 其中礁溪溫泉區更成功締造金獎三連霸。

代理縣長林茂盛表示，連續拿下第一屆到第三屆金獎三連霸，非常不容易，回顧當初縣政府為了拚票選，特別成立「競選總部」大力拉票，這是縣長林姿妙奠定下來的基礎，縣府感謝礁溪鄉公所、溫泉產業協會及在地業者攜手合作，透過各種管道鼓勵民眾參與投票。

礁溪鄉公所積極打造觀光旅遊吸引力，舉辦火金姑賞螢、夏戀礁溪、礁溪溫泉燈花季等活動，提升能見度，尤其評審現場考察時，看到燈花季燈飾點亮礁溪街道，繽紛浪漫，大為讚賞；接著評審體驗溫泉泡腳按摩時，按摩師傅展現職人般精神，在毫無事先安排情況下，自然對評審訴說礁溪觀光特質與美好，顯見行銷溫泉已內化到在地人心；聚餐時，評審吃到不是龍蝦鮑魚，而是讓他們驚豔的地方特色美食。