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台東兒童節「禮物」來了...2.0版森林公園 今天開箱

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
耗時1年5個月改造，台東森林公園2.0版本今天啟用，烏頭翁遊戲塔造型特別。圖／台東縣府提供
耗時1年5個月改造，台東森林公園2.0版本今天啟用，烏頭翁遊戲塔造型特別。圖／台東縣府提供

歷時一年多施工，台東森林公園2.0版本今天啟用，新增烏頭翁遊戲塔、成人體健設施及林下體驗空間等多元互動場域，提升家庭友善休閒機能。縣長饒慶鈴說，新公園改造完工，這是一份特別的兒童節禮物，希望所有台東孩子在更優質的環境下快樂成長。

台東森林公園位處卑南溪口，面積廣達280公頃，也是國家級重要濕地，涵蓋「琵琶湖」、「鷺鷥湖」及「活水湖」等湖泊，平假日都是在地居民與外地遊客親近大自然的重要場所。

台東縣府2023年底啟動景觀改造工程計畫，主要針對園區內8公頃蛋黃區進行改造，新增符合森林特色的兒童自然遊戲場及成人體健器材，提供不同年齡層更多元遊憩空間，總工程費約1億元。

縣府今天上午舉辦「台東森林公園2.0啟用典禮」，邀請地方人士及幼兒園師生，歡慶工程圓滿完成。啟用儀式上，縣長饒慶鈴頒發生態檢核通報獎狀，感謝施工廠商主動通報一級保育類柴棺龜，展現人類對自然環境的尊重與守護。

饒慶鈴表示，縣府整合園區資源，秉持「生態共融、環境友善」設計理念施工，歡迎全國各地大小朋友來台東，造訪生態樂園享受美好時光。

縣府說明，此次施工納入全國首創的友善通報獎勵機制，同步導入原生種移置與復育、外來種移除、生物活動期避施工等多項保育措施。另追加經費，整建主要動線的瀝青鋪面，提升園區整體安全與舒適度。

耗時1年5個月改造，台東森林公園2.0版本今天啟用，小朋友開心玩新設施。圖／台東縣府提供
耗時1年5個月改造，台東森林公園2.0版本今天啟用，小朋友開心玩新設施。圖／台東縣府提供
縣長饒慶鈴頒發生態檢核通報獎狀，感謝施工廠商主動通報一級保育類動物柴棺龜。圖／台東縣府提供
縣長饒慶鈴頒發生態檢核通報獎狀，感謝施工廠商主動通報一級保育類動物柴棺龜。圖／台東縣府提供
耗時1年5個月改造，台東森林公園2.0版本今天啟用，小朋友開心玩新設施。圖／台東縣府提供
耗時1年5個月改造，台東森林公園2.0版本今天啟用，小朋友開心玩新設施。圖／台東縣府提供

台東 森林公園 饒慶鈴

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