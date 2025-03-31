強化防護 蘇花公路崇德遊憩區修復新設防落石鋼棚

台9線蘇花公路沿線的崇德遊憩區，是旅人停留眺望清水斷崖的重要景區，去年4月3日地震後受損，太魯閣國家公園管理處啟動修繕工作，除修復一、二層平台，還新設3座防落石鋼棚，遇到落石可在第一時間供遊客避難，近日已完工，還待驗收。

太管處環境維護課長何文晟表示，崇德遊憩區位於崇德隧道北口，共有3層賞景平台，去年地震且後續餘震造成比較大的落石坍方，最下方的第三層平台整個被打壞，目前修復第一、二層平台及人行道，也新設3座防落石鋼棚。

他表示，園區內邊坡範圍很大，災害狀況都對一樣，防護工程採因地制宜，會考量地形及遊憩特性。崇德遊憩區有不少民眾停車欣賞清水斷崖，不過上邊坡曾經坍方過，因此新設防落石鋼棚，不影響景觀，也能在第一時間提供避難防護。

何文晟說， 防落石鋼棚為鋼構且上覆鋼瓦，經過計算衝擊力1.48噸的塊石可以防護4顆，也有遮陽的效果，3座經費共66萬元，目前已完成，但還需要驗收。