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強化防護 蘇花公路崇德遊憩區修復新設防落石鋼棚
台9線蘇花公路沿線的崇德遊憩區，是旅人停留眺望清水斷崖的重要景區，去年4月3日地震後受損，太魯閣國家公園管理處啟動修繕工作，除修復一、二層平台，還新設3座防落石鋼棚，遇到落石可在第一時間供遊客避難，近日已完工，還待驗收。
太管處環境維護課長何文晟表示，崇德遊憩區位於崇德隧道北口，共有3層賞景平台，去年地震且後續餘震造成比較大的落石坍方，最下方的第三層平台整個被打壞，目前修復第一、二層平台及人行道，也新設3座防落石鋼棚。
他表示，園區內邊坡範圍很大，災害狀況都對一樣，防護工程採因地制宜，會考量地形及遊憩特性。崇德遊憩區有不少民眾停車欣賞清水斷崖，不過上邊坡曾經坍方過，因此新設防落石鋼棚，不影響景觀，也能在第一時間提供避難防護。
何文晟說， 防落石鋼棚為鋼構且上覆鋼瓦，經過計算衝擊力1.48噸的塊石可以防護4顆，也有遮陽的效果，3座經費共66萬元，目前已完成，但還需要驗收。
太管處長劉守禮表示，災後重建計畫不只是硬體工程，太管處擬定「軟硬兼施」作法，硬體透過工程發包，軟體也有種子球等生態復育、保育計畫等，在遊客還無法進入峽谷遊覽時，太管處也積極串聯太魯閣台地周邊的富世、新城、崇德等聚落，辦理山海聚落小旅行等低碳遊程，希望活絡地方觀光。
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