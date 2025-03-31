南鯤鯓代天府萬善爺指定 花蓮偏鄉童喜獲兒童節禮物

台南「南鯤鯓萬善爺行善團」跨越半個台灣，今天到花蓮送上球鞋與棉被給秀林、萬榮兩鄉上千名學童作為兒童節禮物。行善團表示，是向南鯤鯓代天府萬善爺擲筊請示，希望師生感受到社會愛心。

行善團今天上午到秀林鄉水源國小、下午到萬榮鄉舉辦捐贈儀式，兩鄉共18所學校及幼兒園、1352位學童獲贈球鞋與棉被。6年級學童「小誠」接過新鞋子，笑得靦腆，直說很開心。

水源國小校長許壽亮說，403地震即將滿一年，雖然地震沒有造成社區建物太大的毀損，但是許多家長是打零工，或者在餐飲業工作，還是受到地震影響，不少家長目前靠「以工代賑」來補貼家計。這次是行善團主動聯繫，且趕在兒童節前夕送上大禮，讓師生都很感動；秀林鄉教育會理事會也是文蘭國小校長蘇漢彬說，孩子收到的不只是新鞋與棉被，更是一分珍貴的愛與希望。

「南鯤鯓萬善爺行善團」由祕書長林麗華、執行長許進勝等人統籌，並號召社會企業，共21個單位響應。南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰不只率團隊到花蓮送愛心，還全額認捐萬榮國小全校學生禮物。