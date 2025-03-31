基隆辦開齋節慶祝活動 謝國樑恭喜穆斯林「齋功圓滿」
基隆市今天舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑說，基隆是港口城市，尊重不同文化。市府會成為新住民最堅強的後盾，營造友善新住民環境，並與穆斯林共同努力，協助大家在基隆生活，持續在基隆發光發熱。
今年3月31日或4月1日是開齋節，也是穆斯林重要的節日，在台灣有許多印尼籍穆斯林移工，他們守齋一個月後會與親朋友慶祝開齋節。基市府社會處今天上午在城際轉運站的大頂棚廣場，舉辦開齋節（Eid al-Fitr）慶祝活動，市長謝國樑和社會處長楊玉欣、民政處長張淵翔、兒少處長林麗蟬等人參與，共同感受穆斯林節日的喜悅。
謝國樑表示，穆斯林的齋戒月，就像我們農曆春節般；日出日落間不進食，用虔誠的心洗滌身心靈，穆斯林會到清真寺禮拜，透過祈福儀式獲得真主阿拉的恩賜，並享用開齋餐、彼此祝福。基隆是國際港口，致力讓不同民族在基隆發展，尊重不同文化，多元包容，讓大家都能感受到友善。
駐台北印尼經濟貿易代表處副代表祖爾馬丁諾夫，與200名穆斯林信徒今天參加基隆的開齋節。社會處長楊玉欣表示，大家聚在這裡一起感謝阿拉，感謝爸爸媽媽，要以善良回報阿拉，以愛心回報父母親，開齋節代表1個月的禁食結束，更是對所有人類尊重與和諧的呼喚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言