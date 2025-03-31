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基隆辦開齋節慶祝活動 謝國樑恭喜穆斯林「齋功圓滿」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑致詞說，會成為新住民最堅強的後盾，協助大家在基隆生活。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑致詞說，會成為新住民最堅強的後盾，協助大家在基隆生活。記者邱瑞杰／攝影

基隆市今天舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑說，基隆是港口城市，尊重不同文化。市府會成為新住民最堅強的後盾，營造友善新住民環境，並與穆斯林共同努力，協助大家在基隆生活，持續在基隆發光發熱。

今年3月31日或4月1日是開齋節，也是穆斯林重要的節日，在台灣有許多印尼籍穆斯林移工，他們守齋一個月後會與親朋友慶祝開齋節。基市府社會處今天上午在城際轉運站的大頂棚廣場，舉辦開齋節（Eid al-Fitr）慶祝活動，市長謝國樑和社會處長楊玉欣、民政處長張淵翔、兒少處長林麗蟬等人參與，共同感受穆斯林節日的喜悅。

謝國樑表示，穆斯林的齋戒月，就像我們農曆春節般；日出日落間不進食，用虔誠的心洗滌身心靈，穆斯林會到清真寺禮拜，透過祈福儀式獲得真主阿拉的恩賜，並享用開齋餐、彼此祝福。基隆是國際港口，致力讓不同民族在基隆發展，尊重不同文化，多元包容，讓大家都能感受到友善。

駐台北印尼經濟貿易代表處副代表祖爾馬丁諾夫，與200名穆斯林信徒今天參加基隆的開齋節。社會處長楊玉欣表示，大家聚在這裡一起感謝阿拉，感謝爸爸媽媽，要以善良回報阿拉，以愛心回報父母親，開齋節代表1個月的禁食結束，更是對所有人類尊重與和諧的呼喚。

基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑致詞說，會成為新住民最堅強的後盾，協助大家在基隆生活。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑致詞說，會成為新住民最堅強的後盾，協助大家在基隆生活。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑出席，並與到場的穆斯林合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑出席，並與到場的穆斯林合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑致詞說，會成為新住民最堅強的後盾，協助大家在基隆生活。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑致詞說，會成為新住民最堅強的後盾，協助大家在基隆生活。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑出席，並與到場的穆斯林合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦開齋節慶祝活動，基隆市長謝國樑出席，並與到場的穆斯林合影。記者邱瑞杰／攝影

新住民 穆斯林 謝國樑 齋戒月

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