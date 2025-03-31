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治病還能住飯店 花蓮門諾醫院住宿補助造福弱勢癌友

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院「癌友貧病醫療住宿補助專案」補助經濟弱勢的偏鄉病患治療期間入住飯店，減輕身心壓力。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院「癌友貧病醫療住宿補助專案」補助經濟弱勢的偏鄉病患治療期間入住飯店，減輕身心壓力。圖／門諾醫院提供

花蓮地形狹長，偏鄉癌友到市區大醫院治療有時單趟車程要2小時，門諾醫院推出「癌友貧病醫療住宿補助專案」，讓交通不便又經濟弱勢的癌友，到院治療期間可以免費入住附近飯店，減少身心負擔，6年來已嘉惠40名病患。

家住南區卓溪鄉的76歲胡姓阿嬤罹癌食道癌且擴散到腿部，需要電療抑制癌細胞，一次療程7天，但從住家到門諾醫院單趟要2小時，胡姓阿嬤每次做完治療回到家已累到不行，心想乾脆直接躺馬路。

「現在能當個優雅病友了」胡阿嬤說，獲得住宿補助案，做完電療就回到醫院旁的飯店休息，飯店鄰海，還能欣賞無敵海景療癒身心，且不只她能免費入住，家屬也能陪同，真的很貼心。

胡阿嬤的女兒打零工經濟並不寬裕，她說，每次陪母親到花蓮市區治療就得請假，若要再花錢住宿又是一筆負擔，真的很吃力，感謝院方幫忙，電療療程已結束，母親病況也逐漸穩定。

門諾醫院「安寧療護暨癌症防治基金」來自各界捐助善款，2019年推出住宿補助專案幫助偏遠弱勢癌友，對象包括具有中低收入戶身分或家庭總收入平均分配全家人口，依該年中低收入戶審查標準的1.5 倍以下者的經濟弱勢戶，且實際居住地到院距離超過40公里或大眾交通工具無法到達醫院的地區，都可提出申請。

門諾醫院癌症中心組長高雅雯指出，花蓮地形狹長，患者從南區北上就醫，車程往往要一、兩個小時，癌友身體已經不舒服，還得舟車勞頓，這項專案希望減輕癌友身心負擔。胡阿嬤因食道癌4期進食困難，透過胃造口吸收營養，不只有住宿補助，癌症中心還加碼申請3個月的營養飲品。

院方表示，感謝社會大眾捐款「安寧療護暨癌症防治基金」，目前已有40名偏鄉癌友獲得住宿補助，也歡迎符合資格者提出申請。

住宿 癌症 阿嬤

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