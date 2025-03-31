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台灣國際熱氣球嘉年華 哆啦A夢掀童年回憶潮

中央社／ 台東縣31日電

2025台灣國際熱氣球嘉年華合作全新IP亮相，台東縣長饒慶鈴宣布，「哆啦A夢」7月5日起加入熱氣球家族行列，歡迎親子、好朋友相約鹿野高台，共度歡樂繽紛夏日。

昨天晚間在台東縣立體育場舉辦「2025台灣國際熱氣球嘉年華全國記者會」，啟動無人機群飛展演，700架無人機化身經典動畫，哆啦A夢頭戴著竹蜻蜓飛越體育場夜空，伴隨動畫角色大雄、靜香、胖虎、小夫現身舞台，讓現場觀眾驚喜歡呼。

饒慶鈴表示，台灣國際熱氣球嘉年華適逢第15週年，也是哆啦A夢電影系列45週年，為迎接這場年度盛事，縣府特別取得授權，將推出全新哆啦A夢熱氣球，搭配各式各樣多彩繽紛熱氣球、造型球，必將掀起童年回憶熱潮，大家不要錯過。

台東縣政府說明，今年熱氣球活動從7月5日起到8月21日，每天清晨及傍晚有展球、繫留體驗，預計辦理8場熱氣球光雕音樂會，其中鹿野高台5場主場次，將搭配700架無人機聯合展演，除了哆啦A夢IP之外，民眾所熟知角色大雄、靜香、胖虎、小夫也將在熱氣球結合無人機的聯合展演中登場。

縣府交觀處指出，今年熱氣球團隊為完善執行所有光雕音樂會前置作業，活動期間每週二為公休日，民眾留意日期安排，並關注台灣國際熱氣球嘉年華官方網站、社群FB粉絲專頁及IG，掌握最新資訊。

哆啦A夢 熱氣球嘉年華 音樂會

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