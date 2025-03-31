麗星郵輪返基隆 今年停靠71航次

麗星郵輪重返台灣，昨在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。基隆港務分公司表示，探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，將是基隆港郵輪復甦的重要推力。

麗星郵輪在台灣深耕20多年，探索星號就是20多年前，麗星郵輪以基隆港為母港的處女星號郵輪，後來改為星夢郵輪探索夢號、名勝世界郵輪名勝世界壹號，今年以麗星郵輪探索星號重返基隆港。

麗星、星夢郵輪總裁吳明發表示，台灣是麗星郵輪「夢開始的地方」，去年名勝世界壹號郵輪在台灣的3個月航季，採購金額逾1.3億元，今年要再深化，啟動契作計畫，確保食材來自當地，讓遊客享受在地新鮮美食，也會有官學合作，提供學生實習機會。

副市長邱佩琳稱探索星號是「老朋友」，指船方在基隆採購食材，對城市農漁經濟有幫助。

基隆港務公司總經理王錦榮表示，新冠疫情過後，名勝世界壹號在高雄、基隆出航，是帶動台灣郵輪產業復甦的關鍵，今年以台灣民眾熟知的麗星郵輪名號重返台灣令人振奮。今年台灣港群國際郵輪預報共557艘次，其中探索星號占近3成。