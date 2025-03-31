星期評論／大官忙罷免 地震重建何時見曙光

403地震周年前，行政院長卓榮泰再赴花蓮，這次是浩浩蕩蕩黨政合擊攻訐政敵傅崐萁，聲稱要幫花蓮排除台灣民主障礙；民進黨秘書長林右昌還說「希望讓花蓮人知道選出來的立委帶給台灣民主多大危害」，災民重建漫漫長路尚看不見盡頭，政治人物忙著相互攻訐，百姓情何以堪？

卓榮泰上次到花蓮是去年12月21日，當時視察台鐵北迴線小清水溪橋西正線通車，致詞時提到財劃法修正案，還說若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，地方政府要自己勇敢面對等，一番話引發爭議。

民進黨3月22日到東部辦「人民是頭家」政策宣講，卓榮泰相隔3個月後再度到花蓮，壓軸登場的他沒忘記提震後重建工作，表示這是上任後第8次來花蓮，花蓮的重建，政府有責任，也細數震後各項災後復原工作，並提及中央對花蓮交通建設的照顧。

花蓮去年歷經強震、颱風侵襲，災後復原工作千絲萬縷，中央確實出不少力。地震周年在即，拆除大樓重建或震損大樓耐震補強還沒進入實質動工階段，有些卡在設計，保險公司不願承保公共意外險，災民希望能擇優選擇減輕負擔，迄今未獲解方。

地震重創花蓮，導致國旅不振觀光低迷，更陷入經濟蕭條危機，黨政要員卻只惦記著政治操作。

全台大罷免浪潮狂襲，民進黨「擒賊先擒王」鎖定傅崐萁，對於震後過了一年還在努力從困境中向上爬的花蓮百工百業來說，需要的不是政治口水，而是如何才能早日看到曙光。