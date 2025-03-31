聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／大官忙罷免 地震重建何時見曙光

聯合報／ 本報記者王燕華

403地震周年前，行政院長卓榮泰再赴花蓮，這次是浩浩蕩蕩黨政合擊攻訐政敵傅崐萁，聲稱要幫花蓮排除台灣民主障礙；民進黨秘書長林右昌還說「希望讓花蓮人知道選出來的立委帶給台灣民主多大危害」，災民重建漫漫長路尚看不見盡頭，政治人物忙著相互攻訐，百姓情何以堪？

卓榮泰上次到花蓮是去年12月21日，當時視察台鐵北迴線小清水溪橋西正線通車，致詞時提到財劃法修正案，還說若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，地方政府要自己勇敢面對等，一番話引發爭議。

民進黨3月22日到東部辦「人民是頭家」政策宣講，卓榮泰相隔3個月後再度到花蓮，壓軸登場的他沒忘記提震後重建工作，表示這是上任後第8次來花蓮，花蓮的重建，政府有責任，也細數震後各項災後復原工作，並提及中央對花蓮交通建設的照顧。

花蓮去年歷經強震、颱風侵襲，災後復原工作千絲萬縷，中央確實出不少力。地震周年在即，拆除大樓重建或震損大樓耐震補強還沒進入實質動工階段，有些卡在設計，保險公司不願承保公共意外險，災民希望能擇優選擇減輕負擔，迄今未獲解方。

地震重創花蓮，導致國旅不振觀光低迷，更陷入經濟蕭條危機，黨政要員卻只惦記著政治操作。

全台大罷免浪潮狂襲，民進黨「擒賊先擒王」鎖定傅崐萁，對於震後過了一年還在努力從困境中向上爬的花蓮百工百業來說，需要的不是政治口水，而是如何才能早日看到曙光。

地震 民進黨 花蓮

延伸閱讀

索資須同意？翁曉玲嗆卓揆「心中有鬼」 藍黨團也不忍開轟了

綠營「人民是頭家」新北場 閣揆卓榮泰率綠營大咖出席

新北喊道路建設經費不夠 卓反譏侯：還好明年新北換新人接手

開酸侯友宜「忙選務」 卓榮泰批藍白聯手刪預算：危及國家發展

相關新聞

麗星郵輪返基隆 今年停靠71航次

麗星郵輪重返台灣，昨在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。基隆港務分公司表示，探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，將是基隆港郵...

星期評論／大官忙罷免 地震重建何時見曙光

403地震周年前，行政院長卓榮泰再赴花蓮，這次是浩浩蕩蕩黨政合擊攻訐政敵傅崐萁，聲稱要幫花蓮排除台灣民主障礙；民進黨秘書...

基隆快閃活動高架橋下空間成遊樂場 洋溢兒童歡笑聲

基隆市政府今天在「第29號橋」的橋下空間，舉辦今年「快閃遊戲場」首場活動，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子...

403地震周年／少了富爸爸「太魯閣」 恰成花蓮觀光轉骨契機

403地震重擊花蓮觀光，至今都難恢復元氣；觀光業分析，花蓮過去太倚賴太魯閣國家公園這個「富爸爸」，但危機正是轉機，如今正...

403地震周年／花蓮人遇地震不往外跑？ 採訪側記：去年起不一樣了…

花蓮大概是全台灣地震最頻繁的地方了。曾有人說，如果地震一發生就往外跑，那一定不是花蓮人，顯現出花蓮人對於地震的「老神在在...

403花蓮地震周年／紅黃單受災建築弱層補強 一棟都還沒做完

緬甸中部發生規模8.2大地震，喚起不少人對去年403花蓮大地震的回憶；震後一年了，花蓮重建路迢迢，至今被貼紅、黃單的建物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。