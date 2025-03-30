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基隆快閃活動高架橋下空間成遊樂場 洋溢兒童歡笑聲

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供

基隆市政府今天在「第29號橋」的橋下空間，舉辦今年「快閃遊戲場」首場活動，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與，在附近運動、聊天的阿公阿嬤，也被小朋友的歡笑聲感染，勾起小時候的玩耍記憶。

基市府兒童及少年事務處長林麗蟬表示，每個孩子都應該擁有自由玩耍的權利，籌辦快閃遊戲巡迴登場，不只是讓孩子玩樂，更希望讓社區裡各式各樣的空間，都能成為友善兒童的空間，支持孩子在遊戲中探索、學習與成長。

首場快閃遊戲場活動今天上午10時至12時，在仁愛區29號橋下、光一路旁的空間熱鬧登場。兒少處安排大跳繩、菜籃小火車、地面彩繪、二手玩具分享、套圈圈與體能活動，讓不同特質的孩子們，都能找到適合自己的遊戲，並在過程中紓解壓力，「放心做自己」。

林麗蟬說，基隆很多的孩子在意沒有時間玩、沒有空間玩，或是空間不好玩。市府會持續推動快閃遊戲場活動，走入鄰里社區，在合適的空地營造自由豐富的遊戲空間，讓更多孩子們能在基隆好好遊戲、好好長大。

除了遊戲體驗，兒少處也現場規畫防災遊戲、兒童權利與相關資源宣導、兒童意見調查等攤位，透過寓教於樂的方式，讓孩子們在歡笑中學習重要知識，了解自身權益，勇敢表達對城市環境的想法與期待。

兒少處表示，快閃遊戲場首場活動，不僅為孩子們帶來難忘的童年回憶，也讓家長們重新思考遊戲對孩子成長的重要性。目前已在籌辦下一場快閃遊戲場活動，時間和地點公布後，歡迎家長和孩子一起來享受遊樂時光。

基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，舉辦大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，舉辦大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排辦大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排辦大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供
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基隆市今年「快閃遊戲場」首場活動，今天在「第29號橋」的橋下空間登場，安排大跳繩、菜籃小火車、套圈圈等遊戲，吸引親子熱情參與。圖／基市府提供

基隆 快閃 林麗蟬

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