403地震周年／少了富爸爸「太魯閣」 恰成花蓮觀光轉骨契機

403地震重擊花蓮觀光，至今都難恢復元氣；觀光業分析，花蓮過去太倚賴太魯閣國家公園這個「富爸爸」，但危機正是轉機，如今正是花蓮觀光轉骨的契機。

中華民國旅遊業品質保障協會主委李奇嶽分析，花蓮產業結構高度倚重觀光業，但觀光並非民生必需的消費，受天災、疫情的衝擊更大。台東縣觀光協會理事長李數奼也以台東為例指出，台東和花蓮觀光體質非常相近，但台東不像花蓮有太魯閣國家公園，因此台東縣府結合中央資源，推出鄉鎮農村再造、經營各鄉鎮的觀光特色，加上縣府積極結合鄉鎮舉辦各類型活動，例如熱氣球、光雕音樂會、星空音樂會等系列活動，都輪流在鄉鎮舉辦，提高觀光產值，這是花蓮所沒有的。

雄獅旅遊台灣旅遊總經理王岳聰剛與台鐵合作打造「山嵐號」觀光列車，4月19日即將啟航，也是首輛行駛花東縱谷的觀光列車。他和花蓮縣府都盼藉由山嵐號遊程，吸引國內外旅客重新體驗花蓮的自然美景。

王岳聰說，太魯閣國家公園是得天獨厚的天然觀光資源，花蓮觀光過去太倚賴這個「富爸爸」，台東因為沒有富爸爸當靠山，在一群有遠見人士的長期耕耘下，創造各鄉鎮的在地特色。換言之，是大環境逼得台東觀光提前轉骨，現在花蓮遭遇震災考驗，正是調整觀光結構的好機會，若轉型成功，必更茁壯。

王岳聰認為，花蓮觀光資源其實相當豐富，只是特色內涵沒被開發和看見，像「山嵐號」列車餐食全來自花蓮食材，由在地私廚端出精緻料理；停靠花東6個站各有主題，像玉里站是歐亞與菲律賓板塊交界處，適合騎單車的地質深度之旅，「只要找出特色主題，好好包裝、規畫、宣傳做出亮點，就能逐漸擴散、串連起來」。

「要吸引旅客重遊，一定要有特色、誘因和聲量」，王岳聰鼓勵花蓮重新盤點觀光資源，經營各鄉鎮更鮮明的觀光特色，搭配相對穩定的鐵路交通及產品，今天的配角就會蛻變成未來的主角。

東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三也說，台灣每天都有地震，大自然會慢慢平衡到穩定的狀態，但以921地震經驗，台中、南投等地要恢復穩定的地質狀態至少要10年，花蓮403地震是921之後規模較大的地震，造成新增崩塌地約1391處，面積約943.76公頃，太魯閣國家公園的新增崩塌地規模約850.8公頃，占九成一，合理推測地質要穩定至少5到10年，花蓮的觀光不能光靠太魯閣。

李奇嶽建議短期目標是重拾大家對於花蓮的消費信心，競賽、演唱會文化展演活動可立即策展執行，中期目標是政府可帶頭發展常態性的大型展演，類似宜蘭童玩節、台東熱氣球嘉年華、澎湖花火節等，旅客會為了這些特色而去，而且要在固定地方「持續做、常態做、每年做」。

好比花蓮的阿美族豐年祭已是常態性舉辦，接下來可以豐年祭為主軸，邀請其他族共襄盛舉，作為台灣原住民族的慶典舞台，甚至可邀他國原住民參與，系列文化薈萃的大型活動一辦可以是2、3個月，遊客來到花蓮，隨時都有不同慶典，搶攻淡季錢潮。

台東大學文化資源與休閒產業學系主任許立群說，花東具備多元文化與自然景觀，若能利用這段轉型期間，透過產官學合作進行旅遊目的地轉骨與地方設計，結合在地的農村、原民文化深度體驗與療癒養生行程，將能打造花東新興旅遊目的地新亮點。

好比農村深度體驗，台東池上鄉萬安社區的稻米就是體驗式遊程的觀光主題，透過牛與人的敘事，有系統與脈絡的專人導覽解說，發展小而美的慢活觀光型態，也能成功找出社區發展的新路。

原民文化體驗部分，台東延平鄉的卡納歲工作坊就透過原民的山林食育結合餐桌美學，並將油芒入菜，傳承布農族人的古老記憶，讓料理成為｢自然的傳遞者｣ ，重點不在豪華，而是展現在地食材最真實的味道。