403地震周年／花蓮人遇地震不往外跑？ 採訪側記：去年起不一樣了…

花蓮大概是全台灣地震最頻繁的地方了。曾有人說，如果地震一發生就往外跑，那一定不是花蓮人，顯現出花蓮人對於地震的「老神在在」。

但，去年4月3日這場芮氏規模7.1的大地震，加上接連不斷的千次餘震，讓一切變得不一樣了；如今，就算規模3或4略有感覺的搖動，也讓不少老花蓮人感到心驚膽跳。

去年4月3日一早，長達98秒的劇烈晃動將我從睡夢中搖醒，「有地震！」窗外傳來此起彼落的呼喊聲，我也從床上彈起來，赤腳奔到陽台；地震上下的搖動還持續著，正思索著從二樓跳下去會不會受傷，突然聽到一聲尖叫，眼前的馬路上有機車被地震晃倒，車上一名年紀稍長的婦人掙扎著要起身，但地震太大根本站不起來，附近鄰居趕快去將她扶起。

和6年前0206地震發生時一樣，我的第一個想法是「搖得這麼大，一定有災情」，雖然休假，仍立即收拾採訪裝備往災區前進。

最早傳出的災情地點都在市區，花蓮同事王思慧前往倒塌的天王星大樓，我趕到相距不遠的北濱早餐店，當時住戶已經全數逃出。因為天氣好熱，有人還穿著短袖睡衣褲，甚至打赤膊；路上很多大樓住戶跑出來，有些人還抱著幼兒，也有轎車被大樓震掉的磚頭砸毀。

看到這些景象，心裡已經有數了。到了北濱早餐店，我訪到屋主地震瞬間的驚恐狀況，立刻坐在路邊把稿子打完傳進報社；但評估早餐店人員均安，天王星大樓倒塌現場可能更需要採訪人手。

轉往天王星時，消防雲梯車已經趕到，升起長長吊臂逐層樓將住戶帶下來，此時一名中年男性住戶趕到，不停比手劃腳指往妻子的方位，指引雲梯車前往救人；還有一位小姐不只自己脫困，吊籃裡還帶著兩隻寵物狗，一獲救，急著打電話向家人報平安，從表情看得出心有餘悸，也慶幸自己和愛狗都能逃過一劫。

一邊採訪，一邊查看手機各群組災情通報，還要隨時回報社災區狀況，居中聯繫時又擔心餘震不斷，不知道大樓會不會整個倒下來。中午過後，中橫、蘇花、太魯閣災情消息也陸續傳出，災情比想像的還要嚴重，傷亡一件接著一件，心情好沉重。

接下來好幾天，每天過著一早出門、到深夜才回家的日子，每天睡不到幾個小時，這炎熱的4月天，即使過了一年，依然深刻印在我的腦海中。

「一年了，花蓮人還好嗎？ 」為了地震周年採訪，我和同事又回到北濱早餐店，倒塌的樓房因危險已經拆除，只剩一片空地。

屋主吳大哥告訴我，那一天倉惶逃生，什麼家當都來不及帶，他住了幾十年的家，是他出生的地方，年輕時在大公司當經理，收入很不錯，賺了一點錢幫助改建老家，兄弟兩個家庭10多口人都住在這裡，一夕之間被震倒，起家厝拆除成了空地，他正和同樣被拆除的鄰房屋主討論都更，「70幾歲還要白手起家」他沒有什麼怨言，反倒一再說「謝謝你們還記得我，還記得這些災民」。

採訪團隊也戴著安全帽來到市區的馥邑京華，這個有6棟150戶的集合式大樓，因為已被震成危樓，貼上紅單，住戶全數撤離，外頭圍起圍籬，還在等待拆除。

走進馥邑京華，好幾面牆壁有大大的裂縫，窗框變形，地上四處是磁磚掉落的碎片，電梯間更是扭曲變形得讓人心驚，中庭好幾台腳踏車四散一地。住戶倉惶撤離，它們等不到主人也只能兀自倒下；管理室滿地雜物倒的倒、碎的碎，一片狼籍，牆上有些泛黃的日曆停在4月3日這一天，彷彿和這棟大樓一樣停格了。

花蓮人純樸，災民不是只想著靠政府幫忙，很多人都在努力生存，努力重新站起來。馥邑京華監委黃先生，與管委會的同伴一起努力，總算爭取到6棟全數拆除，談到往後走都更，侃侃而談的樣子，幾乎讓人以為他是建築專業。一問之下才知道，他在妻子的服飾店裡幫忙，原本對於建物也是一竅不通，震後到處上課學習相關知識，只為了大樓未來的重建。

地震對花蓮並不少見，但0403地震不只震損182棟建物，近2000戶受災，連同後續接踵而來的颱風，一次接著一次的重拳，重創花蓮觀光、交通。

對不少花蓮人來說，這一年確實不好過，但大家都還在努力，期待迎接隧道盡頭光亮的那一天。