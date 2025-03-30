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403花蓮地震周年／紅黃單受災建築弱層補強 一棟都還沒做完
緬甸中部發生規模8.2大地震，喚起不少人對去年403花蓮大地震的回憶；震後一年了，花蓮重建路迢迢，至今被貼紅、黃單的建物弱層補強，竟然連一棟都沒開始做。
大地震毀損花蓮182棟建物，63歲黃先生好不容易貸款300萬元在吉安鄉山海觀大樓買下人生第一間房，去年3月交屋後花約80萬元裝潢，4月3日準備遷戶籍，未料當天地震把他滿心期待的家園震成危樓，沒房可住還得繼續背貸款。
黃先生在花蓮市區經營的餐廳「生意比疫情還爛」，他回憶疫情期間，店內幾乎天天客滿，有時還要預約，去年生意雪崩八成，「唉，花蓮整個沒落了」。
像黃先生這樣的受災戶，期待建築弱層補層及早完成，中央也補助受災戶耐震補強，好早日住得安心，每棟上限1500萬，且最高是總經費的八成5，住戶自付1成5。縣府補助上限300萬。
但議員楊華美指出，震後將滿周年，紅、黃單房屋至今沒一棟開始做弱層補強工程，讓災民情何以堪。問題在於，弱層補強須由大樓管委會將設計圖送到台北的國家地震中心審議，一被退回要求補件，來來回回就很花時間。
「都過了一年，進度確實有點慢」，花蓮縣議員魏嘉賢說，大樓被貼上黃單，就無法投保公共意外責任險，住戶、訪客都蒙受風險，也需要中央協助解決。縣府建設處長鄧子榆說，已向國震中心反映盼能加速審查。
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