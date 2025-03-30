找到了！基隆透明塑膠包全身禦寒躺騎樓 她回現場是女性

基隆近日天冷還下雨，孝三路騎樓座椅昨有網友拍到一名街友為了禦寒，用透明塑膠雨衣套將自己整個人包裹起躺著睡覺，嚇人照片貼出後引發網路議論。基隆市天行者慈善協會昨（29日）深夜在原地找到人，她又全身包雨衣、塑膠套裝扮，是一名女性無家者，但不想被安置，自行離開。

賴姓網友拍到一名街友的照片貼上「基隆人大小事」社群，人躺在孝三路示騎樓的行人座椅，用透明塑膠套緊緊包裹，因有如大體，有路過民眾嚇了一跳。昨貼文一出引發民眾熱議，有人留言說「真的是甘苦人，無法生活，無論如何也要生存下去」、「用報紙跟紙箱還比較習慣，用塑膠袋看起來真的很像大體笑死」。

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬說，今天上午有去現場找人，但人不在已離開，昨（29日）晚再去看，發現她回來，裝扮一樣，經查是一名女性無家者，但不想被安置自行離開孝三路三總門診騎樓。如民眾有需要，都可到路行者希望學院入住。

天行者慈善協會執行長黃永翔表示，這幾天氣溫不太穩定，根據氣象局的報導，未來幾天基隆地區持續降雨低溫；昨上午在臉書社群看到，有市民朋友反映無家者睡在城隍廟地下道及三總醫院側門，擔心他們的安危，希望協助安置。

市政府社會處長楊玉欣也很重視，在第一時間也請天行者協會昨晚到市中心協助關懷，黃永翔表示，他與協會的夥伴準備熱食及暖暖包前往訪視，警方和消消人員一同到場，幫助無家者就醫。

貼文的賴姓網友說，這些人都是社會弱勢族群，不懂得如何申請社會資源，他們也不知道要如何去幫助這些需要幫助的人，貼文是希望基隆相關單位能看到，主動出面處理問題，社政系統要主動出來幫忙。主動很重要，而不是被動，就算被動但勇於改革，市民會有感的。