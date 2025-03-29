基隆「鈴聽雨」裝置藝術點燈 5千學生創作超壯觀雨風鈴
基隆童話藝術節將在4月35日在國門廣場登場，今晚市政府點燈，在地藝術創作者李奇鴻帶領全市五、六年級5642名國小學生，利用回收環保材質位創作的「鈴聽雨」雨風鈴，5千多個一起點亮，在海風吹擊下演奏獨特鈴聲與風聲，壯觀十分場面。
「2025基隆童話藝術節」為期3天的活動有豐富多元的兒童藝術體驗，今晚舉行共創作品「鈴聽雨」的點燈記者會。市府教育處長徐嬿立帶領小朋友點燈，由財團法人陽明文化基金會攜手基隆市政府辦理兒童節系列活動。
李奇鴻表示，「鈴聽雨」裝置藝術利用回收材質製作成雨滴，由小朋友一起彩繪創作而成，在風和雨的撞擊下有各種不同的旋律，奏成為基隆獨特的樂章。「雨是基隆的特色，既然無法改變氣候，但可以改變欣賞的方式」，可從不同的角度來感受。
市府教育處表示，透過這些多元的創作媒材及體驗過程中，不僅是讓孩子們勇於發揮創意，更將基隆的「雨」轉化為視覺藝術，也讓他們在藝術實踐中表達對家鄉的情感。
童話藝術節除了共創裝置藝術品，邀請孩子喜愛的互動劇場表演，包括慾望劇團、盛保羅魔幻劇團、米特動物園、夢幻小丑劇團與Kid's泡泡派對；另有String via室內樂團帶來動人音樂饗宴規劃了舞台表演、DIY手作工作坊、風格市集，讓親子盡情玩樂。活動詳詢基隆市政府教育處官方Facebook粉絲專頁。
市長謝國樑表示，基隆是一座與雨共生的城市，鈴聽雨裝置藝術不僅展現了孩子們的創意與才華，更讓藝術成為連結世代、凝聚地方情感的重要橋樑，歡迎大家一起來欣賞孩子們的作品，感受藝術與雨聲交織出的美麗篇章。
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